Dünyaca ünlü tenişçi Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokoviç, koronavirüs salgını nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Yeni Pazar'a 5 milyon dinar (43 bin Euro) maddi yardımda bulunacak.
Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokoviç, koronavirüs salgını nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Yeni Pazar'a 5 milyon dinar (43 bin Euro) maddi yardımda bulunacak.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığı Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar'daki hastanenin tıbbi malzemesinin eksik olduğu ve hastaların koridorlarda tedavi edildiği görüntüleri gündeme oturdu. Gündeme gelen konuyla ilgili görüntüleri izlediğini dile getiren dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokoviç, bölge halkına yardımcı olmak için gerekli tıbbi ekipmanı sağlamak için 5 milyon dinar tutarında fon ayıracağını açıkladı.Başarılı tenisçi, Novak Djokoviç Vakfı'nın da katkısıyla düzenlen Adria Turu'nu koronavirüs salgınına rağmen düzenlemiş ve büyük tepkiler almıştı. Turnuva sonrasında ise Djokoviç'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:48 Kaynak: DHA
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