Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan'dan Gençlerbirliği'ne yeni marş - Son Dakika
Son Dakika Spor Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan'dan Gençlerbirliği'ne yeni marş - Son Dakika Spor

Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan'dan Gençlerbirliği'ne yeni marş

6 saat önce

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü tenor Murat Karahan, taraftarı olduğu Gençlerbirliği için marş besteledi.

Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan'dan Gençlerbirliği'ne yeni marş, System.String[]

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü tenor Murat Karahan, taraftarı olduğu Gençlerbirliği için marş besteledi.

Murat Karahan'a ait Gençlerbirliği Marşı, saat 19.23'te kulübün sosyal medya hesaplarından ve Youtube kanalından yayımlandı. Marş, yarın MKE Ankaragücü ile oynanacak başkent derbisinde statta da çalınacak.

Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan, taraftarı olduğu Gençlerbirliği'ne marş yapmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Konser için gittiği ülkelerde Gençlerbirliği atkısını hiç yanından ayırmadığını belirten Karahan, marşın kırmızı-siyahlı takıma ve bütün Gençlerbirliği camiasına uğur getirmesini diledi.

Gençlerbirliği, Murat Karahan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:36 Kaynak: AA
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