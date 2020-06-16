Dünyaca ünlü turizm bölgesi Belek golf tutkunlarını bekliyor - Son Dakika

Dünyaca ünlü turizm bölgesi Belek golf tutkunlarını bekliyor

Türkiye'de golf turizminin merkezi olarak bilinen Antalya Belek bölgesindeki dünya standartlarına sahip 16 golf sahası, eylülde sezonu açmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de golf turizminin merkezi olarak bilinen Antalya Belek bölgesindeki dünya standartlarına sahip 16 golf sahası, eylülde sezonu açmaya hazırlanıyor.

Avrupa, Asya ve Amerika'dan her yıl binlerce kişiyi ağırlayan yeşil sahalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en sessiz dönemini yaşıyor. Martın ikinci haftasından bu yana kapalı kalan sahalarda, misafirlere güvenli oyun sunmak için Kovid-19 tedbirleri kapsamında önlemler alındı. Eylülden itibaren golf tutkunlarını ağırlamaya hazırlanan bölgenin eski hareketli günlerine dönmesi arzu ediliyor.

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, AA muhabirine, iklimi, 5 yıldızlı otelleri ve yüksek standartlardaki sahaları ile Antalya'nın dünyada belli bir potansiyele hitap ettiğini söyledi.

Golf sezonunun eylülde başlayıp, hazirana kadar yoğun geçtiğini, yaz döneminde ise tatil için gelenlerin oyun oynadığını dile getiren Şahin, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl yoğun sezonda sahaların sessizliğe büründüğünü belirtti.

Yurt dışı uçuşların başlamasıyla birlikte ilk etapta tatil için gelen turistlere hobi amaçlı hizmet verecek sahaların, eylül ayından itibaren de oyun tutkunlarına hizmet vereceğini aktaran Şahin, büyük bir heyecanla hareketli günleri beklediklerini kaydetti.

"Sağlık hizmetleri güven algısı oluşturacaktır"

Almanya, İngiltere ve İtalya'daki muhatapları ile görüşme halinde olduklarını ve oradaki golf sahalarının açıldığını anlatan Şahin, "Oyunlar başlamış hatta İngiltere, yoğunluktan bahsediyor. Bu da normalleşmeyi gösteriyor. Türkiye'deki vaka sayıları, sağlık hizmetleri tabii ki buraya karşı bir güven algısı oluşturacaktır." dedi.

Golf meraklılarına yönelik reklam ve tanıtım çalışmalarına da ağırlık verdiklerini bildiren Şahin, Kovid-19 kapsamında alınan tedbirler, sahalar, oteller ve güvenli oyun hizmetleri hakkında bilgilendirme yaptıklarını belirtti.

İrtibat halinde oldukları misafirlerinden olumlu görüşler aldıklarını dile getiren Şahin, "Geçen yıl yaklaşık 130 bin kişi 550 bin oyun oynadı, bu yıl ilk etapta kaybettiğimiz misafirlerin yüzde 50'sini ağırlamayı planlıyoruz. Tabii ki üstü geldikçe de sürpriz olmayacaktır, biz yüzde 100'üne de hazırız. 16 sahamız var, hepsi dünya standartlarında ve bilinen bölge, bu nedenle misafirlerimiz tekrar Belek'i tercih edeceklerdir." diye konuştu.

Rezervasyonlarını iptal ettirmeyen golf tutkunları var

Cahit Şahin, geçen yıllarda bölgenin 30 ülkeden golfçüyü ağırladığını anımsattı. Ağırlıklı olarak Almanların ve İngilizlerin bölgeyi tercih ettiğinin bilgisini veren Şahin, "Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya, Japonya ve Çin'den de misafirlerimiz var. Bu yıl da ilk olarak Alman gruplarını bekliyoruz, Almanları İngilizler takip edecektir. Mevcut rezervasyonlarını yaptırmış ama iptal ettirmemiş misafirlerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Golf turnuvalarının da bölgenin tanıtımında etkin rol üstlendiğini ifade eden Şahin, Turkish Airlines Open başta olmak üzere diğer turnuvalar için de hazırlık yaptıklarını bildirdi.

Aralık ayında düzenlenmesi planlanan Maxx Royal Golf Turnuvası için Almanya, Ukrayna, Çekya ve Bulgaristan'dan 100'e yakın rezervasyon yapıldığını dile getiren Şahin, geçen yılki rakamlara en kısa zamanda ulaşmayı arzuladıklarını kaydetti.

Golfün sosyal mesafeyi en iyi koruyan spor dalı olduğuna dikkati çeken Şahin, herkesi golf yapmaya davet etti.

Dünyaca ünlü turizm bölgesi Belek golf tutkunlarını bekliyor

Antalya, Türkiye, Belek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 12:18 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü turizm bölgesi Belek golf tutkunlarını bekliyor - Son Dakika

Son Dakika

Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı 7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu 75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yeni proje müjdesini verdi: Komedi filmiyle bomba gibi geliyorum Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı         
18:10
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi         
18:07
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti         
17:36
Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı         
17:17
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu         
17:17
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor         
17:11
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim         
17:05
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler         
16:59
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi         
16:51
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor         
16:28
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
16:21
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı         
16:19
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi         
16:13
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti         
16:11
Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup         
16:00
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi         
15:58
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi         
15:47
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı         
15:38
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor         
15:34
2 gündür kayıp olarak aranan Kadir, başından vurulmuş halde bulundu 2 gündür kayıp olarak aranan Kadir, başından vurulmuş halde bulundu         
15:34
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu         
15:17
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı         
15:14
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi         
15:09
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz         
15:08
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor         
15:07
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek         
14:59
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı         
14:59
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı         
14:53
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek         
14:51
Yasak aşk yuva yıktı! Meghan Fox ve eşi Brian Austin Green'in ilişkisi tamamen bitti Yasak aşk yuva yıktı! Meghan Fox ve eşi Brian Austin Green'in ilişkisi tamamen bitti         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 18:54:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyaca ünlü turizm bölgesi Belek golf tutkunlarını bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]