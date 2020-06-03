Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl ziyaretçilerini bekliyor

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl ziyaretçilerini bekliyor Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz: "Korona virüs salgını sonrasında normalleşme ile birlikte biz hazırlıklarımızı yaptık, ziyaretçilerimizi bekliyoruz" Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli...

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl ziyaretçilerini bekliyor

Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz: "Korona virüs salgını sonrasında normalleşme ile birlikte biz hazırlıklarımızı yaptık, ziyaretçilerimizi bekliyoruz"

TRABZON - Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, orona virüs salgını sonrası normalleşme süreci ile birlikte hazırlıklarını tamamlayarak ziyaretçilerini beklemeye başlarken, ilk ziyaretçileri ise Diyarbakır'dan geldi.

Korona virüsten (Covid-19) en çok etkilenen sektörlerden biri olan turizmde gözler, salgın sonrası sürece odaklandı. Ülkemizin ve Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'ü geçtiğimiz yılların Haziran aylarında on binlerce turist ziyaret ederken yaşanan pandemi süreciyle şimdilerde bu görüntüsünden hayli uzak. Yöredeki turistik işletme sahipleri devletin belirlediği tüm hijyen kurallarını uygulayarak kayıpların telafi edilmesi için çalışmalarını sürdürürken, günlerdir her türlü önlemleri aldıklarını ve artık ziyaretçilerini beklemeye başladıklarını belirttiler.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, yeni dönemde otel işletmeciliğinde yeni kuralların devreye alınabileceğini belirterek oda temizliğinden otelin girişlerinde termal kameralarla ateş ölçerlerin kullanımına kadar düzenlemelere gidildiğini söyledi.

"Uzungöl'de hiç Korona virüs vakamız olmadı"

Uzungöl'de pandemiyle alakalı şu ana kadar hiçbir sorun ve hiçbir vaka yaşanmadığını belirten Akyüz, "Geçen sene bu zamanlarda doluluk oranımız yüzde yüze yakın dolu olduğunu söyleyebiliriz. Ciddi bir yoğunluk oluyordu. Özellikle günü birlik misafirlerimiz yüzde 80 civarındaydı. Şu an pandemi dolayısıyla ziyaretçimizin olmadığını görüyoruz. O günleri yaşamak için misafirlerimizin Uzungöl'ü tercih etmelerini bekliyoruz. Uzungöl'de pandemiyle alakalı şu ana kadar hiçbir sorun hiçbir vaka hiç bir hasta olmadı. Otel ve restoranlar hijyen kurallarına uygun devletin istediği yasaları, kuralları en iyi şekilde uyguladı. Misafirlerimizin bu konuda kafalarında en ufak endişe olmaması gerektiğini Uzungöl'ü ziyaret etmelerini bekliyoruz" dedi.

"Eskisi gibi yoğunluk olmayacak, fiyatlar daha uygun olacak"

Yaşanan salgın dolayısıyla bu sezon eskisi gibi yoğunluk beklemediklerini ifade eden Akyüz, şunları söyledi:

"Bu yıl Uzungöl eskisi gibi aynı yoğunlukta olmayacak. Yani günde ortalama 23 bin aracın giriş yaptığı günleri beklemiyoruz. Ancak yoğunluğun en az yüzde 30-40'larda olacağını bekliyoruz. Suudi Arabistan'dan misafirlerimiz bizi arayarak 'Türkiye kapıları ne zaman açacak Uzungöl'e gelmek istiyoruz' diye soruyorlar. Yerli misafirlerimiz de arayarak fiyatlarımızı soruyorlar. Fiyatları geçen seneki gibi düşünmüyoruz, düşünme şansımızda yok. Fiyatlarımız biraz daha uygun olacak. Hizmetimiz, çalışmalarımız çok daha hijyen olacak. Zaten sürekli hijyenik, pandemiye uygun bir şekilde hizmet veriyorduk. Bunu çok daha üst seviyeye çıkardık misafirlerimiz o konuda rahat olsunlar. Yani Uzungöl onlar için, gerek havasıyla gerek doğasıyla gerekse buradaki insanların kendilerine göstereceği misafirperverliğiyle tercih edecekleri önemli bir yer. Ufakta olsa ufak bir hareketlilik oldu. Ancak aileler, gerek çocukları gerekse yaşlıları dışarı çıkamadığı için sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla yaş kriterlerine uyan kişiler burayı ziyaret edecek. Kalacak misafirlerimiz ayın 15'inden sonra geleceğini düşünüyoruz. Çünkü misafirlerimiz gerekli ön hazırlıklarını yapamadılar. Hazırlıklarını ne zaman tamamlasalar o zaman gelmeyi düşünüyorlar. Ancak yerli olsun yabancı olsun arayan misafirlerimiz çok. Sürekli arayarak ne zaman açılacak ne zaman geleceğiz diye soruyorlar."

Uzungöl'ün ilk ziyaretçileri Diyarbakır'dan

Öte yandan Uzungöl'e 1 Haziran sonrası turizm sezonunun açılması ile ilk ziyaret edenler Diyarbakırlı bir grup arkadaş oldu. Diyarbakır'dan bölgeye gelen yerli turistler, Uzungöl'de bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek yörenin doğasına hayran kaldıklarını söylediler.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl ziyaretçilerini bekliyor

Murat Akyüz, Türkiye, Uzungöl, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 12:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı         
19:38
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti         
19:27
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı         
19:25
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz         
19:11
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik "sosyete" eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden çirkin siyaset yapıyorsunuz         
19:09
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi         
18:42
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti         
18:35
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor         
18:18
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk         
18:13
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek         
18:00
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor         
17:49
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı         
17:35
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Doktor, babasının mezarı başında intihar etti         
17:23
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu         
17:21
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti         
17:18
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu         
17:04
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı         
16:40
Cinsel içerikli film yıldızı Elle Knox, George Floyd ile ilgili konuşma yapınca uçaktan indirildi Cinsel içerikli film yıldızı Elle Knox, George Floyd ile ilgili konuşma yapınca uçaktan indirildi         
16:37
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek         
16:33
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı         
16:32
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü         
16:30
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı "Pişman değilim" dedi         
16:27
Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü         
16:25
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi         
16:22
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu         
16:05
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi         
15:50
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor         
15:33
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti         
15:32
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı         
15:29
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 19:57:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]