Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de Kovid-19 sessizliği - Son Dakika

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de Kovid-19 sessizliği

Yılda 2 milyona yakın yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sessizlik hakim.

Yılda 2 milyona yakın yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sessizlik hakim.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden bin 250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in doğa harikası turizm merkezi Uzungöl, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.

Zengin bitki örtüsü ve manzarasıyla yılın her döneminde büyük rağbet gören Uzungöl, bahar ayının gelmesiyle canlanan doğası ve gölü besleyen deresiyle salgın riskinin sona ermesinin ardından misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Karlı dağların arasındaki Demirkapı Yaylası da ziyaretçiden yoksun

Uzungöl'e 13 kilometre mesafede bulunan Haldizen Vadisi'ndeki dik yamaçların arasında bulunan Demirkapı Yaylası da bu yıl ziyaretçiden yoksun kaldı.

Mayıs ayı olmasına rağmen zirvelerinde karların erimediği bin 900 rakımlı yayla, ortasından geçen dereler ve zengin bitki örtüsüyle yine kartpostallık manzaralar sunuyor.

Misafirlerine göl ve dere kenarında dinlenme, trekking, foto safari, dağ bisikleti gibi farklı alternatifler de sunan yayla, bugünlerde sessizliğin hakim olduğu mekanlar arasında yer alıyor.

"Yöremiz en sessiz günlerini yaşıyor"

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının, turizm merkezlerinde de etkisini gösterdiğini, alınan tedbirler kapsamında Uzungöl'ün en sessiz günlerini yaşadığını söyledi.

Yılın bu dönemlerinde Uzungöl'de hareketliliğin başladığına değinen Tok, "Yöremiz, salgın tedbirleri nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor. Tabii ki bu süreçte ülkemizin salgına karşı yaptığı hamleler, Uzungöl gibi nice turizm bölgemizin en kısa sürede eski günlerine kavuşması açısından bize umut veriyor, yol gösteriyor." ifadesini kullandı.

Tok, turizm merkezi Uzungöl'ün yılda 2 milyona yakın ziyaretçi potansiyeli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yurt içi ve yurt dışından gelen insanlar Uzungöl'ün yanı sıra son yıllarda ağırlıklı olarak yaylalarımızı da tercih ediyorlar. Salgın sürecinde Uzungöl'de ve yaylalarda yer alan otel ve işletmeler kapalı durumdaydı. Turizm sezonunun açılmasından önce onlar da şu anda eksikliklerini gidererek gelecek misafirlere en iyi şekilde ev sahipliği yapmayı planlıyor. Salgın sonrası yerli ve yabancı turistlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağımız günleri bekliyoruz."

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de Kovid-19 sessizliği

Çaykara, Uzungöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 11:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de Kovid-19 sessizliği - Son Dakika

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