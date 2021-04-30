Bodrum'da "tam kapanma"nın ilk gününde sessizlik hakim - Son Dakika

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında dün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle birkaç gün öncesine kadar araç yoğunluğunun yaşandığı Bodrum, en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Muafiyeti bulunanların Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı'nda kısmi hareketliliğe neden olduğu ilçede, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, belediye meydanı ve Bitez sahili gibi alanlar boş kaldı.

Emniyet ve zabıta ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Marmaris'te de kısıtlama nedeniyle Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı ile Atatürk ve Ulusal Egemenlik caddeleri sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda izni olanlar dışında kimse bulunmuyor.

İlçede önceden yoğunluğun yaşandığı Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı Sahili, İçmeler Plajı ve sahil şeridi boş kaldı. Polis ekipleri de ilçenin bağlantı noktaları ve önemli caddelerinde denetim yapıyor.

"Sakin Kent" unvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi de en sessiz günlerinden birini yaşıyor. Gökova Körfezi'nin eşsiz manzarasına sahip Akyaka Sahili, kısıtlama dolayısıyla farklı bir görüntü ve güzelliğe büründü. Mahallenin girişinde ve sahil kısmında jandarma ekipleri denetim yaptı.

Fethiye'de de meydanlar ile sahildeki yürüyüş ve bisiklet yollarında sessizlik hakim oldu.

Muğla'nın diğer gözde turizm merkezleri Datça, Ortaca ve Dalaman'da de sahiller ve sokaklar boşaldı.