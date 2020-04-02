Dünyaca ünlü Türk patolog Prof. Dr. Feriha Öz hayatını kaybetti - Son Dakika

Dünyaca ünlü Türk patolog Prof. Dr. Feriha Öz yeni tip koronavirüs nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Prof. Dr. Öz'ün vefat ettiğini duyurdu.

Prof. Dr. Gönen, paylaşımında "Bizlerin ve binlerce meslektaşımızın yetişmesinde çok büyük katkıları olan, on binlerce kritik hastanın tanısını koyan sevgili hocamız Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamızın mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Öz çalışmalarıyla dünya genelinde ismini duyurdu

Patolojinin duayen ismi Prof. Dr. Öz, 1933'te İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Tıp Fakültesinde tamamlayan Öz, akademik kariyerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde başladı.

Prof. Dr. Öz, 1968'de Doçent, 1976'da Profesör unvanını aldı. Akademik kariyeri boyunca alanına çok ciddi katkılarda bulunan Öz, 2000 yılında emekli oldu.

1960-2011 yılları arasında 100'den fazla bilimsel çalışma ve yayın yapan Öz'ün eserleri, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren birçok dergide yayımlandı.

Patolojinin değişik konularına dağılmış birçok çalışması bulunan Prof. Dr. Öz, aynı zamanda İÜC Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Büge Öz'ün kayınvalidesi, Prof. Dr. Ferhan Öz'ün de annesidir.

Feriha Öz, bir süredir koronavirüs nedeniyle tedavi görüyordu.