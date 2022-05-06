Dünyaca ünlü Twitch yayıncısı WWE'ye katıldı - Son Dakika

Dünyaca ünlü Twitch yayıncısı WWE'ye katıldı

Dünyaca ünlü Twitch yayıncısı WWE\'ye katıldı
Son Güncelleme: 06.05.2022 09:24

Geçtiğimiz aylarda Twitch'ten süresiz olarak ban yiyen popüler yayıncı Dr. Disrespect, 2K Games'in sevilen serilerinden Amerikan güreşi oyunu WWE 2K22'ye katıldığı bildirildi.

WWE 2K22'nin piyasaya sürüldüğünde birçok ünlü karakterin zamanla oyuna ekleneceği duyurulmuştu. Daha öncelerinde Logan Paul'a yer veren WWE 2K22, şimdi ise iki kez arka arkaya Blockbuster video oyunu şampiyonu Dr. Disrespect'i oyunda dâhil etti.

DR DISRESPECT WWE 2K22'YE KATILDI

Popüler yayıncı Dr. Disrespect'in WWE 2K22 oyununa dahil olduğu bir YouTube videosu ile anlaşıldı. Topluluklar tarafından oluşturulan yayıncının oyuna imza niteliğindeki vücut zırhı, siyah peruğu, kulaklığı, güneş gözlüğü ve bıyığı gösterildi.

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WWE 2K22'DE DR DISRESPECT NASIL ALINIR?

WWE 2K22'de Dr. Disrespect'i almak isteyen WWE 2K22 oyuncularının tek yapması gereken karakteri Community Creations menüsünden indirmelidir.

  1. Oyunun Online bölümüne girin
  2. Community Creations'a tıklayın
  3. İndirilenler kısmıan gelin
  4. Dr. Disrespect'i arayın ve indirin

WWE 2K22, Youtuber, Twitch, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Dünyaca ünlü Twitch yayıncısı WWE'ye katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyaca ünlü Twitch yayıncısı WWE'ye katıldı - Son Dakika
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