Dünyaca ünlü Twitch yayıncısı WWE\'ye katıldı

WWE 2K22'nin piyasaya sürüldüğünde birçok ünlü karakterin zamanla oyuna ekleneceği duyurulmuştu. Daha öncelerinde Logan Paul'a yer veren WWE 2K22, şimdi ise iki kez arka arkaya Blockbuster video oyunu şampiyonu Dr. Disrespect'i oyunda dâhil etti.

DR DISRESPECT WWE 2K22'YE KATILDI

Popüler yayıncı Dr. Disrespect'in WWE 2K22 oyununa dahil olduğu bir YouTube videosu ile anlaşıldı. Topluluklar tarafından oluşturulan yayıncının oyuna imza niteliğindeki vücut zırhı, siyah peruğu, kulaklığı, güneş gözlüğü ve bıyığı gösterildi.

WWE 2K22'DE DR DISRESPECT NASIL ALINIR?

WWE 2K22'de Dr. Disrespect'i almak isteyen WWE 2K22 oyuncularının tek yapması gereken karakteri Community Creations menüsünden indirmelidir.