Dünyaca Ünlü Uyuşturucu Baronu Pablo Escobar'ın Kolombiya'daki Evi Yıkıldı
1 saat önce
Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın Kolombiya'daki evi yıkıldı.
Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın Kolombiya
'daki evi yıkıldı
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:46 Kaynak: Youtube
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