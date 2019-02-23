Dünyaca Ünlü Uyuşturucu Baronu Pablo Escobar'ın Kolombiya'daki Evi Yıkıldı
1 saat önce
Dünyaca ünlü Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın uzun süre ikamet ettiği ülkenin kuzeybatısında yer alan Medellin kentindeki Monaco binası patlayıcı kullanılarak yıkıldı.
Dünyaca ünlü Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın uzun süre ikamet ettiği ülkenin kuzeybatısında yer alan Medellin kentindeki Monaco binası patlayıcı kullanılarak yıkıldı
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:04
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