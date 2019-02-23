Son Dakika Haberleri: Dünyaca Ünlü Uyuşturucu Baronu Pablo Escobar'ın Kolombiya'daki Evi Yıkıldı

Dünyaca Ünlü Uyuşturucu Baronu Pablo Escobar'ın Kolombiya'daki Evi Yıkıldı

1 saat önce

Dünyaca ünlü Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın uzun süre ikamet ettiği ülkenin kuzeybatısında yer alan Medellin kentindeki Monaco binası patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

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Dünyaca ünlü Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın uzun süre ikamet ettiği ülkenin kuzeybatısında yer alan Medellin kentindeki Monaco binası patlayıcı kullanılarak yıkıldı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:04 

Dünya
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