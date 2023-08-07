Dünyaca ünlü Sultani üzümü mildiyö vurdu, rekolte düştü - Son Dakika
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Dünyaca ünlü Sultani üzümü mildiyö vurdu, rekolte düştü

07.08.2023 15:05

Manisa'da yetişen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün mildiyö hastalığı nedeniyle rekoltesi yüzde 35'in üzerinde düşüş gösteriyor. Yaşanan iklim değişikliği ve mevsim dışında gerçekleşen yağışlar da üzümü etkiledi. Üreticiler, fiyatta Manisa plakasının açıklanmasını bekliyor. Çiftçiler, rekolte kaybı nedeniyle fiyat konusunda yardım talep ediyor.

Yaşanan iklim değişikliği ve mevsim dışında gerçekleşen yağışlar Manisa'da yetişen dünyaca ünlü çekirdeksiz üzümü de etkiledi. Yaz başında yağan şiddetli yağışlar nedeniyle bağlarına ilaç atamayan üzüm üreticilerini mildiyö adı verilen hastalık vurdu. Bir tür mantar hastalığı olan ve nemli bağlarda hızlı bir şekilde yayılan hastalık nedeniyle dallardaki salkımlarda kurumalar ve dökülmeler meydana geldi.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümü mildiyö hastalığı vurdu

REKOLTEDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Manisa'nın neredeyse tamamında etkili olan mildiyö nedeniyle rekoltede de büyük kayıplar yaşandı. Yüzde 35'e vuran rekolte düşüşleri nedeniyle bu yıl yaklaşık 200 bin tonluk üzüm rekoltesi açıklanması bekleniyor. Yaşanan hastalık ve yüksek orandaki rekolte kayıpları nedeniyle çiftçiler fiyatta Manisa'nın plakası olan 45 TL'nin altında fiyat açıklanmamasını bekliyor.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümü mildiyö hastalığı vurdu

"ŞU ANDA YAPILACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Durum hakkında açıklamalarda bulunan Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz iklim koşullarından dolayı ilçemizde nisan, mayıs ve haziran aylarında yağan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle üzümün başkenti Saruhanlı'da çok büyük hasarlar meydana geldi. Sporlanmayla çoğalan mildiyö diye bir hastalık var. Yan dallara da geçebilen bir hastalık olduğu için zamanında ilaç atamadık. İlaç atamamamızdan dolayı hastalık üredi, biz de bununla ilgili ilaçları attık ama zamanı geçti. Şu anda yapılacak hiçbir şey yok. Aşırı derecede bu hastalık meydana geldi. Bu saatten sonra çaresi yok. Kesip sergiye yatırmamız lazım. Sıkıntılı bir durum. İlçemizde 35 bin tona yakın ürün beklenmekte. Geçtiğimiz yıllarda 50 bin tonlarda üzüm alıyorduk. İlçemizde yüzde 35 civarında bir kayıp var. Çiftçimiz ne yapacağını şaşırdı. Bu saatten sonra ilaç ya da gübre atmamızın imkanı yok" dedi.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümü mildiyö hastalığı vurdu

"FİYATTA İLİMİZİN PLAKASINI İSTİYORUZ"

Rekolte kaybı nedeniyle üzüm fiyatlarında Manisa'nın plakasını beklediklerini söyleyen Okur, "Üzümün çoğunlukta olduğu bütün ilçelerde yüzde 35 civarında ürün kaybımız var. Bu da tabi rekolteyi etkileyecektir. İnşallah rakamlar istediğimiz şekilde oldu. Biz devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Çiftçi hakikatten mağdur durumda. Üzümcü, zeytinci mağdur. Çiftçilik yapan herkes şu an mağdur durumda. Fiyatta yardım bekliyoruz. Üzümde ilimizin plakasını istiyoruz. Devletimiz vatandaşını memnun eder" diye konuştu.

Çiftçilere erken hasat yapmamaları konusunda uyarılarda bulunan Okur, "Erken hasadı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Artık olan oldu daha fazla kilo kaybı yaşamayalım. Herkes mahsulünü zamanında kesip kurutsun" dedi.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümü mildiyö hastalığı vurdu

MİLDİYÖ HASTALIĞI NEDİR?

Mildiyö, Peronospora farinosa türünün neden olduğu bitki hastalığı. Yaprakların alt kısmında gri mantar yapısının oluşması. Hastalığa yakalanmış yapraklar aşağıya doğru kıvrılır, kalınlaşır ve yaprakların ön yüzünde renk değişimi olur. Hastalığa yakalanan yaprakların gelişmesi durur.

Kaynak: İHA
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Saruhanlı, Manisa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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