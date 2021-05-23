Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda'da tanıtıldı - Son Dakika

Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda'da tanıtıldı

23.05.2021 13:22

Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda'da tanıtıldıVAN – Türkiye Cumhuriyeti Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli'nin ev sahipliğinde UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer almaya aday dünyaca ünlü Van kahvaltısının tanıtımını yapıldı.

Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda'da tanıtıldı

VAN – Türkiye Cumhuriyeti Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli'nin ev sahipliğinde UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer almaya aday dünyaca ünlü Van kahvaltısının tanıtımını yapıldı.

'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekoru kıran Van'da, yöreye özgü farklı ürünlerin yer aldığı Van kahvaltısının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması için çalışmalar devam ediyor. Bölgedeki yaylalarda yetişen bitkilerle yapılan "otlu peynir"; un, tereyağı ve yumurta karışımıyla hazırlanan "murtuğa", kavut, kavurmalı yumurta, cacık, süt kaymağı ve karakovan balı gibi farklı ürünlerle kentin marka değeri olan Van kahvaltısı, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin de vazgeçilmezleri arasındaki yerini koruyor. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve Türk Patent ve Marka Kurumundan "Van Kahvaltısı Marka Tescil Belgesi" alınan Van kahvaltısının Büyükelçi Şaban Dişli ve eşi Ayşe Dişli'nin ev sahipliğinde tanıtımı büyük kentte büyük memnuniyetle karşılandı. Kahvaltının tanıtımıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Büyükelçi Şaban Dişli, davete katılan misafirlerine ve etkinlik için desteklerini esirgemeyen Van Valiliğine çok teşekkür etti.

İHA muhabirine konuşan Bak Hele Bak Yusuf Konak Kahvaltı Salonu işletme sorumlusu Fariz Gül, Büyükelçi Şaban Dişli ve eşinin ev sahipliğinde Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan Van kahvaltısı etkinliğinin Van'ın gastronomisi açısından son derece önemli bir girişim olduğunu belirterek, "Bu minvalde başta Büyükelçimiz Şaban Dişli, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İlimizin bu tartışmasız katma değeri olan kahvaltı kültürünü yaşatma ve geliştirme anlamında biz sektör temsilcileri de büyük gayretler sergilemiş bulunmaktayız. 'Bak Hele Bak' markası olarak sayısız fuar etkinliği ve organizasyonda yurt içi ve yurt dışında tanıtımlarda bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. Malumunuz gastronomi turizmi büyük ilgi gören bir sektör haline geldi. Bizimde bu trendde yer alabilmemiz için ilimizin kahvaltı kültürü ve mutfak değerlerini bu ve buna benzer organizasyonlarda tanıtmamız son derece önemli" dedi.

Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda'da tanıtıldı
Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda'da tanıtıldı
Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda'da tanıtıldı
Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda'da tanıtıldı

Türkiye Cumhuriyeti, Şaban Dişli, Hollanda, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda'da tanıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı Yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda yangın çıktı! Panik yaşandı Yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda yangın çıktı! Panik yaşandı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir Daum, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyasladı: Emre'nin pro lisansı yok, yorum yapmam Daum, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyasladı: Emre'nin pro lisansı yok, yorum yapmam Metrobüste Metrobüste "bacak bacak üstüne attın" tartışması! O anlar cep telefonuyla kaydedildi Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Soylu'nun Soylu'nun "Karısının iç çamaşırına saklanan edepsiz" sözlerine Peker'den yanıt geldi

Son Dakika Haberleri
13:58 Oğuzhan Özyakup, arka plandaki sorunlardan bahsetti: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz
13:42 Mesut Özil, Fenerbahçe'nin yeni kaptanı oluyor
13:39 Yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda yangın çıktı! Panik yaşandı
13:35 Mehmet Ceyhan, "Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?" sorusunu yanıtladı: Vakaları binli rakamlara indirmemiz şart
12:46 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir
12:33 75 milyon dolarlık lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti, gören dönüp tekrar baktı
12:25 İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular
12:23 Daum, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyasladı: Emre'nin pro lisansı yok, yorum yapmam
12:19 Bu kadarı 'Yok artık' dedirtti! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler
11:55 Atletico Madrid'in şampiyonluk kutlamalarında 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Oğuzhan Özyakup, arka plandaki sorunlardan bahsetti: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz Oğuzhan Özyakup, arka plandaki sorunlardan bahsetti: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz         
13:59
Mesut Özil, Fenerbahçe'nin yeni kaptanı oluyor Mesut Özil, Fenerbahçe'nin yeni kaptanı oluyor         
13:42
Mehmet Ceyhan, Mehmet Ceyhan, "Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?" sorusunu yanıtladı: Vakaları binli rakamlara indirmemiz şart         
13:35
İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular         
12:25
Sendikaların ortak talepleri Bakanlığa sunuluyor! 700 bini aşkın kamu işçisi gözünü zam pazarlığına dikti Sendikaların ortak talepleri Bakanlığa sunuluyor! 700 bini aşkın kamu işçisi gözünü zam pazarlığına dikti         
12:10
Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş         
11:53
Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu         
11:31
Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü         
10:48
Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi         
09:28
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Ayrı dünyaların insanlarıyız" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Doğrudur, öyle bir dünyada işimiz yok         
09:16
Sedat Peker yeni videoda, Sedat Peker yeni videoda, "Darbe için zemin hazırlıyor" iddialarına cevap verdi: Sokağa inin dersem bilin ki kızımın başına silah dayamışlardır         
09:14
Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti         
09:05
Yüzlerce kişinin 2 hafta boyunca aradığı piton, evin tavanından çıktı Yüzlerce kişinin 2 hafta boyunca aradığı piton, evin tavanından çıktı         
07:39
Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu! İlk işi bikinili fotoğraf paylaşmak oldu Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu! İlk işi bikinili fotoğraf paylaşmak oldu         
00:17
Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti         
22:43
Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı         
16:17
Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor         
14:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2021 14:12:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda'da tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement