Dünyaca ünlü Van kedileri 'sevgisiz' kaldı - Son Dakika
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Dünyaca ünlü Van kedileri 'sevgisiz' kaldı

6 saat önce

- Dünyaca ünlü Van kedileri 'sevgisiz' kaldı Korona virüsünden dolayı Van kedilerinin insanlarla teması kesildi Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin uğradığı Van Kedi Villasında koruma altındaki kedilerin korona virüsü tedbirleri kapsamında insanlarla teması tamamen kesilince...

- Dünyaca ünlü Van kedileri 'sevgisiz' kaldı

Korona virüsünden dolayı Van kedilerinin insanlarla teması kesildi

VAN - Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin uğradığı Van Kedi Villasında koruma altındaki kedilerin korona virüsü tedbirleri kapsamında insanlarla teması tamamen kesilince sevgisiz kaldılar.

Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle bilinen dünyaca ünlü Van kedilerinin insanlarla teması kesildi. Dünyada pandemi boyuta ulaşan korona virüsü tedbirleri kapsamında Van Kedi Villasında da bir takım önlemler alındı. Korona virüsünün hayvanlara da bulaştığı yönündeki bazı haberlerin ardından Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, ziyaretleri durdurma kararı aldı. Ziyaretlerin durdurulmasıyla birlikte Van kedilerinin insanlarla ve personelle teması kesildi. Böylece insan sevgisine ihtiyaç duyan Van kedileri, ikinci bir duruma kadar sevgisiz kalacak.

"Van kedilerimiz sevgiye ihtiyaç duyan hayvanlar"

İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedilerin koruma altında olmaları nedeniyle tedbirlerin titizlikle alınması gerektiğini belirtti. İnsan sevgisine ihtiyaç duyan Van kedilerinin süreçte fedakarlık yapması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kaya, "Buraya korona virüsü pandemisinden önce çok ciddi şekilde ziyaretçi akını vardı. Dolayısıyla şimdi insanların yaklaşmasından dolayı bulaşma riski oluşturuyordu. Bizlerde bu olay üzerine burayı ziyarete kapamıştık. Bunu hem insanların sağlığı hem de pandeminin yayılımının önüne geçmek için bu tedbiri aldık. Van kedilerimiz, sevgiye ihtiyaç duyan hayvanlar. Bu süreçte hepimiz fedakarlık yapıyoruz. Bu açıdan onlar da fedakarlık yapıyor" dedi.

"İnsanlarla temasını tamamen kestik"

Van kedilerine temasın ikinci bir duruma kadar söz konusu olamayacağını dile getiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu rahatsızlığın hayvanlarda da görülebileceği ve birkaç vakanın söz konusu olmasıyla bizlerde hayvanlarımızın insanlarla temasını tamamen kestik. İkinci bir duruma kadar insanların bu hayvanlara teması söz konusu olmayacak. Bu anlamda personel rejimimizi de ona göre ayarladık. Dolayısıyla pandemi tedbirleri kapsamındaki durum nedeniyle şu an hem ziyarete kapalıyız hem de hayvanların personelle temasını mümkün mertebe azaltmış durumdayız."

Korona virüsünün kedilere bulaşma durumunun ispatlanmamış bir durum olduğunu, ancak tedbir almak zorunda olduklarına dikkat çeken Kaya, konuya ilişkin bilimde her şeyin mümkün olabileceğini kaydetti.

(YLM-MSA-Y)

Dünyaca ünlü Van kedileri 'sevgisiz' kaldı

Van, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:34 Kaynak: İHA

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