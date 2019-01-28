Dünyaca Ünlü Van Kedilerine Kışlık Bakım

Dünyaca ünlü Van kedilerine kışlık bakım Van kedileri kış mevsiminde sıcak alanlarda tutuluyorVAN - Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan kediler, kış mevsiminde sıcak ve kapalı alanlara alınarak sadece güneşli havalarda üstü...

Dünyaca ünlü Van kedilerine kışlık bakım

Van kedileri kış mevsiminde sıcak alanlarda tutuluyor



VAN - Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan kediler, kış mevsiminde sıcak ve kapalı alanlara alınarak sadece güneşli havalarda üstü kapalı bahçeye çıkarılıyor.

Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin kışlık bakımları titizlikle yapılıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde bulunan kedi villasında, yaşama ve barınma alanı olan özel ortamlar, zorlu kış şartlarına hazır hale getirildi. Üniversiteden bağımsız bir ısıtma sistemiyle kedilerin yaşadığı ortam özveriyle ısıtılıyor. Yaz mevsimi boyunca yarı kapalı bahçelerde bakımı yapılan Van kedileri, kışın sadece sıcak ve güneşli havalarda üstü kapalı bahçeye çıkarılıyor.

İHA muhabirine konuşan görevli Ömer Yavaş, büyük bir sevgiyle 4 yıldır Van kedilerinin bakımıyla ilgilendiğini belirtti. Van kedilerinin bakımının bir gönül işi olduğunu dile getiren Yavaş, kış mevsiminde bakım faaliyetlerini attırdıklarını ifade etti. Sabah geldiklerinde ilk etapta kedilerin özel bakımını yaptıklarını ve konaklama alanlarını havalandırdıklarını dile getiren Yavaş, "Eşsiz güzellikte olan Van kedilerine bakım çok güzel bir duygudur. Van kedileri sahibine sadıktır. İnsan günün 24 saati de burada kalsa canı sıkılmaz" dedi.

Kışın havalardan dolayı Van kedilerini sıcak tuttuklarını belirten Yavaş, sabah temizlik yaptıkları saatlerde 5-10 dakika açık alanda beklettiklerini kaydetti.

"Gönüllü olarak buraya geldim"

Gönüllü olarak Van kedilerine baktığını belirten Ali Çiçek ise, kış mevsiminde sıcak-soğuk demeden çalıştıklarını söyledi. 2 yıldır burada görev yaptığını ve işinden çok memnun olduğunu dile getiren Çiçek, "Hayvanları ve kedi ortamını çok seviyorum. Ailemizden çok kedilerle birlikteyiz. Sabah gelip işlerimizi yapıyoruz. Hasta kedi var mı diye akşam çıkmadan önce kontrol ediyoruz. Hasta kedileri ise merkez müdürüne bildiriyoruz. Günlük olarak temizliğimizi yapıyoruz. Ömrümün yettiği kadar burada çalışmak isterim" diye konuştu.

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