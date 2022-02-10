Dünyaca ünlü video oyun geliştiricisi Krafton, metaverse projesi oluşturuyor - Son Dakika
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Dünyaca ünlü video oyun geliştiricisi Krafton, metaverse projesi oluşturuyor

11.02.2022 11:34
Dünyaca ünlü video oyun geliştiricisi Krafton, metaverse projesi oluşturuyor

PlayerUnknown's Battlegrounds'ın geliştirici ekibi Krafton, yaptığı bir açıklama ile NFT ve Web 3.0 alanına giriş yaptığını duyurdu. Krafton, yeni bir metaverse platformuna başlamak için Güney Koreli bir internet şirketi ile anlaştı.

Premiere Game Press Centre'da metaverse platformuna gireceğini açıklayan dünyaca ünlü video oyun şirketi Krafton, Güney Kore merkezli internet şirketi Naver Z ile anlaştı.

PUBG GELİŞTİRİCİLERİ METAVERSE PROJESİ OLUŞTURUYOR

Dünya çapında popüler battle royale oyunu PUBG: Battlegrounds'ın geliştiricileri Krafton, NFT metaverse platformu oluşturmayı amaçlayan Web 3.0 ve NFT projesi geliştirmek adın Naver Z ile anlaşmaya vardı.

Dünyaca ünlü video oyun geliştiricisi metaverse projesi oluşturuyor

KRAFTON, NAVER Z İLE ANLAŞTI

Güney Kore'nin en büyük metaverse platformu olan Zepeto'nun kurucusu Naver Z şirketi, arttırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak interaktif bir çevrimiçi dünyada 290 milyondan fazla kullanıcıyı ev sahipliği yapıyor.

"METAVERSE OLUŞTURABİLECEĞİMİZDEN EMİNİZ"

Metaverse projesi hakkında açıklamalarda bulunan Krafton ekibi, "Naver Z ile yaptığımız bu ortaklık, NFT'ler ve metaverse'ler tarafından yönetilen bir geleceğe giderken, her şirketin eşsiz uzmanlığı ve paylaşılan küresel odak ile destekleniyor… NFT teknolojileri aracılığıyla küresel içerik oluşturucu ekonomisini canlandıran yüksek kaliteli, UGC bazlı bir açık metaverse oluşturabileceğimizden eminiz" ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Gamegar Dünyaca ünlü video oyun geliştiricisi Krafton, metaverse projesi oluşturuyor - Son Dakika


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