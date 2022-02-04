Nintendo Switch, 100 milyon barajını aşarak tüm zamanların en çok satan oyun konsolu oldu - Son Dakika

Nintendo Switch, 100 milyon barajını aşarak tüm zamanların en çok satan oyun konsolu oldu

Son Güncelleme: 04.02.2022 16:23

Popüler video oyun konsolu Nintendo Switch, tüm zamanların en çok satan oyun konsolu unvanına sahip oldu. Nintendo'nun Perşembe günü yaptığı açıklamada, 31 Aralık 2021 itibariyle 100 milyondan fazla Nintendo Switch sattığını duyurdu.

Nintendo Switch, Sony ve Microsoft'un rakipleri de dahil olmak üzere bugüne kadarki diğer konsollardan 100 milyon adet satışa daha hızlı ulaştı. Nintendo, çip kıtlığı ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle Switch satışların için tahminlerini düşürmek zorunda kaldı.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATAN KONSOLU

Nintendo'nun Mart 2017 tarihinde piyasaya sürdüğü taşınabilir video oyun konsolu Nintendo Switch, 5 yıllık bir süreçte 103.54 milyon adet satarak en çok satan Nintendo konsolu olmayı başardı. Nintendo Switch'in rekorunu kırdığı Nintendo Wii'nin 101,63 milyon adetlik satışını, Nintendo Switch geride bıraktı.

23 MİLYON ADET DAHA SATILMASI BEKLENİYOR

Nintendo şirketi, dünya çapında yaşanan çip krizine ve tedarik zinciri problemlerinden dolayı yaşanan aksaklıklar nedeniyle Nintendo Switch satışlarındaki tahminini azaltmak zorunda kaldı. Önümüzdeki üç aylık süreçte Nintendo Switch'in 23 milyon adet daha satması bekleniyor.

Dünyaca ünlü video oyun şirketi, tüm zamanların en çok satan konsoluna sahip oldu

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Son Dakika Gamegar Nintendo Switch, 100 milyon barajını aşarak tüm zamanların en çok satan oyun konsolu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nintendo Switch, 100 milyon barajını aşarak tüm zamanların en çok satan oyun konsolu oldu - Son Dakika
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