Son Dakika Haberleri: Dünyaca ünlü video oyununda "Beyaz Baretli" kahramanlar boy gösteriyor
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Dünyaca ünlü video oyununda "Beyaz Baretli" kahramanlar boy gösteriyor

47 dakika önce

Dünya çapında en çok sevilen oyunlardan Call of Duty'nin yeni sürümünde Beyaz Baretlilerin Suriye'de Rusya'nın saldırıları sırasında sivilleri kurtardığı anlar da yer alıyor.

Dünyaca ünlü video oyununda
Dünya çapında en çok sevilen oyunlardan Call of Duty'nin yeni sürümünde Beyaz Baretlilerin Suriye'de Rusya'nın saldırıları sırasında sivilleri kurtardığı anlar da yer alıyor.
Oyunseverlerin merakla beklediği Call of Duty'nin yeni sürümü dün tanıtıldı.
"Call of Duty: Modern Warfare" (Görev Çağrısı: Modern Savaş) ismiyle 25 Ekim'de piyasaya sürülecek oyun, Suriye'deki çatışmaları da içeriyor.
Beyaz Baretliler, yerel ismiyle Suriye Sivil Savunması, oyunun tanıtım videosunda iki yerde görünüyor.
İlk sahnede savaş uçağının vurması üzerine moloz ve toz içinde kalan meydanda enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışması yapan beyaz baretli Sivil Savunma çalışanları, diğer sahnede, yaralıyı sedyeyle enkaz altından çıkarıyor.
Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında o binlerce sivilin hayatını kurtaran Beyaz Baretliler, 2013'te kuruldu.
Farklı meslek gruplarından 3 binden fazla Suriyeli çalışanıyla arama kurtarma, enkaz kaldırma, ilk yardım faaliyetleri yürüten gönüllüler, yerel meclislerin ulaşım, su, altyapı gibi çalışmalarına destek de veriyor. Bu ekiplerin bünyesindeki uzmanlar, bölge halkını, mayın, el yapımı patlayıcı ve patlamamış bomba temizleme konularında bilinçlendiriyor.
Saldırıların doğrudan hedefi de olan Beyaz Baretliler, şimdiye kadar 250'den fazla çalışanını kaybetti.
Türkiye'de 2013'de AKUT tarafından eğitilen söz konusu ekiplerin kadrolarında 230 civarı gönüllü kadın çalışan da bulunuyor. Rejim ve destekçilerinin saldırılarını ve işledikleri suçları belgeleyen Beyaz Baretliler, son dönemde rejimin ve destekçilerinin kara propagandasına maruz kalarak hedef gösteriliyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:48 Kaynak: AA
Rusya Federasyonu, Suriye, Güncel
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