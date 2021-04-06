Dünyaca ünlü yapımlarla seyirci bir araya geliyor - Son Dakika

Türkiye'nin dijital televizyon platformu TV Plus, Nisan ayında dünyaca ünlü yapımlarla seyirciyi bir araya getireceğini açıkladı. Bu ay sadece TV Plus'ta yayınlanacak diziler arasında; Catastrophe, Younger, The Bay, Two Weeks To Live, Deep Water ve Deepwater Fell'in yer alacağı belirtilirken 'Music' ve 'Polaraid' de sadece TV Plus'ta yayına girecek filmler arasında bulunduğu vurgulandı.

Türkiye'nin dijital televizyon platformu TV Plus, martta da diziden filme, spordan belgesel ve çocuk kanallarına kadar içerik yelpazesi ile Liverpool'un 2020 yılındaki İngiltere Premier Lig şampiyonluğunun anlatıldığı 'The End of the Storm' belgeseli Türkiye'de ilk kez ve sadece TV Plus'ta futbolseverlerle buluşturulacağını açıkladı. Belirtilen istatistiklere göre göre martta TV Plus'ı en fazla izleyen şehirlerin başında İstanbul geldi. İstanbul'u sırasıyla İzmir, Ankara, Adana, Gaziantep, Antalya, Mersin, Bursa, Diyarbakır ve Kayseri takip etti.

"EN ÇOK İZLENENLER"

İstatistiklere göre martta TV Plus'ta en çok izlenen yapımlar arasında Roma'nın kurucularından Romulus ve Remus'un hikayesini inceleyen 'Romulus', Amerikalı elmas tüccarı bir adamın nadir bulunan bir elması satmak amacıyla Rusya'ya gitmesini ve akabinde yaşadığı gerilim dolu maceraları konu alan 'Siberia', düşmanlarıyla yüzleşmek ve rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma görevine girişen bir ekibin hikayesini konu alan 'Escape Plan 3', Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman'ın başrolünde bir polisi canlandırdığı 'Şimdi İntikam Zamanı' ve kaybolmuş çocuğunun izini süren bir annenin hikayesini anlatan 'Gerçeğin Peşinde' yer aldı.

"YEPYENİ DİZİ VE BELGESELLER DAMGA VURACAK"

TV Plus, nisan ayında da tüm dünyanın beğeniyle takip ettiği yapımları kataloğuna eklediğini söyleyerek. İngiliz sitcom dizisi 'Catastrophe'un ilk dört sezonu, yaşadığı olumsuzluklardan sonra Hindistan'a taşınan bir doktorun hikayesini anlatan 'The Good Karma Hospital'ın ilk üç sezonu, hiç beklemediği bir anda bekar kalan 40 yaşındaki bir kadının gençleşme çabalarını konu alan 'Younger'ın ilk beş sezonu Nisan ayında sadece TV Plus'ta gösterime giren yapımlar arasında yer aldığını belirtti.

"SADECE TV PLUS'TA İZLENECEK"

Bu ay sadece TV Plus'ta gösterime girecek diğer yapımlar arasında, atandığı bir soruşturmada kaybolan çocukların kendisi ile bağlantılı olduğunu anlayan dedektif Lisa'nın hikayesini anlatan 'The Bay'ın ikinci sezonu, karanlık sebeplerden dolayı babasını kaybettikten sonra annesiyle birlikte kırsal bir bölgeye taşınan genç bir kızın burada büyük bir belanın ortasında kalmasını konu kalan Maisie Williams'ın başrolde olduğu 'Two Weeks To Live', mutsuz bir evliliğe sahip bir çiftin hayatına odaklanan 'Deep Water' ve görünüşte mutlu bir ailenin cinayeti hakkındaki soruşturmayla birlikte onların gizemli ölümlerinin nasıl ortaya çıkardığıyla ilgili bir suç draması olan 'Deepwater Fell' bulunduğu açıklandı.

Dublin'de genç bir kızın ölümünü soruşturmak için görevlendirilen iki dedektifin yaşadıklarını konu alan 'Dublin Murders' da Nisan ayında TV Plus'ta seyirciyle buluşacak diziler arasında yer alıyor.

Belgesel izleyicileri için de kataloğuna her ay yeni yapımlar ekleyen TV Plus'ta Nisan ayında 'Ölümcül Av', 'Virüse Karşı Yarış' ve 'Mühendislik Harikalarına Veda' gösterimde olacak. Bunun yanı sıra Liverpool'un 2020 yılındaki İngiltere Premier Lig şampiyonluğunun anlatıldığı 'The End of The Storm' belgeseli de Tv Plus'ta yer alan belgeseller arasında.

Dizi ve belgesellerin yanı sıra film tutkunları için de sürekli güncel yapımları gösterime soktuğunu belirten TV Plus'ta Nisan ayında Avengers serisi, 'Captain Marvel', 'Antman', 'Captain America' gibi filmlerden oluşan bir Marvel maratonu seyircilerle buluşacak. Şarkıcı Sia tarafından yazılan 2021 yılı Altın Küre adaylığı bulunan Amerikan müzikal filmi 'Music' ve karanlık ve gizemli sırları tutan eski bir polaroid kamera bulan lise öğrencisinin maceralarını konu alan 'Polaroid'in de sadece TV Plus'ta yayına girecek filmler arasında yer aldığı belirtildi.

"ÇOCUKLAR İÇİN YEPYENİ DİZİLER EKLENDİ"

Çocukları da unutmadığını açıklayan TV Plus, nisanda Nickelodeon ve Disney'in yapımları çocuklar için ekranda olacağını ve 'Breadwinners', 'Sanjay & Craig', 'The Adventures of Kid Danger' ve 'Teenage Mutant Ninja Turtles' minikler için platforma eklenen yapımlar arasında yer aldığını belirtti.