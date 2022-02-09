Dünyada 1,2 milyon pasif içici, sigara dumanından etkilenerek hayatını kaybediyor - Son Dakika

Pandemiden bu yana insan sağlığına gösterilen hassasiyet artarken, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nün gelmesiyle birlikte tütün kullanımına ilişkin açıklanan çarpıcı rakamlar gündemdeki yerini alıyor. Online PR Servisi B2Press'in derlediği verilere göre koronavirüs 2 yılda 6 milyona yakın can alırken, her yıl 8 milyondan fazla insan da başta sigara olmak üzere tütün ürünlerinin kullanımından; 1,2 milyon pasif içici sigara dumanından dolayı hayatını kaybediyor.

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün etkisiyle tütün ürünlerinin kullanımına dair tartışmalar gündemdeki yerini tekrar alıyor. Koronavirüs pandemisi 2 yılda 6 milyona yakın insanın ölümüne yol açarken, 20. yüzyılın tamamında yaklaşık 100 milyon insanın sigara yüzünden erken öldüğü tahmin ediliyor. Online PR Servisi B2Press'in konuya dair incelediği araştırma yayınlarından Our World in Data'nın verileri, dünyada halen 4 yetişkinden 1'inin (yüzde 23) tütün ürünleri kullandığına işaret ediyor. Gerek tütün ürünleri gerekse sigara kullanımına karşı çok sayıda kamusal çalışma yürütülmesine karşın, Türkiye nüfusunun da yaklaşık yüzde 30'u sigara içiyor. Erkeklerde bu oran yüzde 41,5'e çıkarken, kadınlarda %17'de kalıyor. Bu da sigara içen erkeklerin kadınlara oranının neredeyse 2,5 kat olduğuna işaret ediyor.

TÜTÜN KULLANIMI HER YIL 8 MİLYONDAN FAZLA İNSANI ÖLDÜRÜYOR

Tütün ürünleri dünya genelinde binlerce kişinin ciddi sağlık sorunları yaşamasına, milyonlarcasının da hayatını kaybetmesine yol açmaya devam ediyor. Basın bülteni dağıtımında uzmanlaşan B2Press'in analiz ettiği DSO (Dünya Sağlık Örgütü) verilerine göre, tütün ürünlerinin kullanımı her yıl 8 milyondan fazla insanın ölümüne yol açıyor. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımından, yaklaşık 1,2 milyonu ise pasif içici olmaktan kaynaklanıyor. DSO, dünyadaki 1,3 milyar tütün kullanıcısının yüzde 80'inden fazlasının düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşadığına dikkat çekiyor.

HER 4 KİŞİDEN 1'İ SİGARAYA AYDA EN AZ 600 TL HARCIYOR

Tütün ürünlerinden en çok kullanılan paket sigaralar, yalnızca insan sağlığını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda içenlerin bütçesini de etkiliyor. B2Press'in konuya dair incelediği NG Araştırma'nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı ve bin 768 kişinin katıldığı anketinin verilerine göre her 4 kişiden 1'i sigaraya ayda 600 TL'nin üzerinde harcama yaparken, katılımcıların yüzde 52'si de ayda 400 TL'den fazla para ödüyor. Sigaraya aylık 201 ila 400 TL arası bütçe ayıranlar ise katılımcıların yüzde 23'ünü oluşturuyor.

2030'A KADAR 152 MİLYON KİŞİ SİGARAYI BIRAKABİLİR

Tütün ürünlerinin kullanımına karşı çabaların devam etmesi gerektiği konusunda uyarılarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, 2025'e kadar dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 16'sını temsil eden 1,27 milyar insanın tütün kullanmaya devam edeceği öngörüyor. Online PR Servisi B2Press'in tütün kullanımı çerçevesinde incelediği DSÖ araştırmasında, sigarayı bırakmasını desteklemek kişi başına yalnızca 1,68 dolar yatırım yapıldığında, 2030'a kadar 152 milyon kişinin sigarayı bırakabileceğine dikkat çekiliyor.