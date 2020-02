Dünyada 1,5 milyar kişi İngilizce konuşuyor - Son Dakika

Canada Schools Türkiye Direktörü Ayşen Karşit, yabancı dil bilmenin, özellikle de çok akıcı şekilde İngilizce konuşmanın hayatı kolaylaştırdığını belirterek, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insanın ortalama düzeyde İngilizce konuştuğunu bildirdi.

Karşit, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı 2019 verilerine göre, Türkiye genelinde 13 ilde toplam 162 özel milletlerarası okul bulunduğunu, bu okullarda toplam 13 bin 603 yabancı öğrencinin öğrenim gördüğünü, rakamın daha da artmasının beklendiğini aktararak, İstanbul'da 5 yıldır hizmet veren ve Kanada tarafından akredite edilen Canada Schools'un bu okullar arasında yer aldığını bildirdi.

Yabancı ebeveynlerin, çocukları için okul ararken kendi ana dillerinde eğitim alabileceği kurumları tercih ettiğini belirten Karşit, "Yabancı veliler çocuklarına ana dillerinde eğitim aldıramıyorsa en azından İngilizce eğitim veren ve uluslararası akredite olmuş bir okula göndermeyi istiyor. Biz okul olarak Kanada tarafından akredite edildik. Aynı zamanda Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıyız." ifadelerini kullandı.

Karşit, Kanada'nın PISA skorlarında her yıl ilk 10 ülke arasında yer aldığını anımsatarak, "Tüm bunların yanı sıra Kanada'nın istikrarlı başarı grafiği diğer ülkelere akredite olan okullardan bizi ayıran en büyük özellik. Bu nedenle eğitimlerimiz Kanada müfredatına göre veriliyor. Kanadalılar birçok ülkeyi inceledikten sonra 8 yılda bu müfredatı oluşturmuş. Oluşturulan bu müfredat diğerlerine göre en güncel olanı. Tüm dünyada en çok tercih edilen müfredat Kanada'ya ait." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok sayıda dil öğrenme metodu var"

Ayşen Karşit, yabancı dil bilmenin, özellikle de çok akıcı şekilde İngilizce konuşmanın hayatı kolaylaştırdığını ve dünyada yaklaşık 1,5 milyar insanın ortalama düzeyde İngilizce konuştuğunu belirterek, dil öğrenim süreçleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Dil öğreniminde öğrencinin yabancı dile maruz bırakılma saati ölçülüyor. İkinci ölçülen şey de öğrendiği dili kültürel olarak kullanabilmesi gerektiği. Dolayısıyla bulunulan ortamda o yabancı dili konuşanların olması gerekiyor. Fakat çocuğa yabancı dil öğretebilmek için birden fazla metot bulunuyor. Bunlar arasında English as a second language (ESL), English as a foreign language (EFL) ve English as an additional language (EAL) gibi metodlar bulunuyor."

Kanadalı eğitimcilerin Türkiye'ye geldiğinde İngilizce dil eğitimini English as a new language (ENL) olarak öğretmeye karar verdiğini vurgulayan Karşit, "Öğrencilerimizin kasımda tepkilerini İngilizce vermelerini, martta ise çok akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmelerini sağlıyoruz. Bunun en önemli nedeni dil metodolojimiz olan ENL. Bu süreçte Türkçe düşünmeden öğrendiği dile göre tepki verebiliyorlar. Bunu da yapabilmelerinin en büyük sebebi okulda oluşturduğumuz ortam." ifadelerini kullandı.

"Sürekli ölçümleme yapılmalı"

Canada Schools Türkiye Direktörü Karşit, buradaki öğretmenlerin hepsinin sertifikalı ve tecrübeli olduğunu belirterek, dil öğretme metodolojisinin önemine dikkati çekti.

Bilginin karşıya aktarımı için sadece kitapların değil, aktivitelerin kültürel oyunlarla beraber desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Karşit, "Bunun da ölçülmesi gerekli. Ölçmeyi bir kere yapmak bizi yanılgıya düşürür. Bu sebeple öğrencilerimizi sürekli değerlendirmeye alıyoruz. Öğrencilerin sürekli değerlendirmeye tabi tutulması fikir oluşturur. Bunun sonucunda öğrenciye nasıl yardımcı olacağınızı görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.