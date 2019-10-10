"Dünyada 1 milyar insan tütün dumanına maruz kalıyor"

Türk Toraks Derneği Trakya Şube Başkanı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, "Sağlıksız hava solumak dünya genelinde önemli bir sorundur. Yaklaşık 2 milyar insan, dış ve iç ortamda kirli ve zararlı havayı solumakta, 1 milyar insan tütün dumanına maruz kalmaktadır." dedi.

Hatipoğlu, Trakya Üniversitesinde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, dünyada ve Türkiye'de akciğer hastalıklarının yol açtığı maddi ve manevi zararları anlattı.

Temiz ve sağlıklı hava standardının sağlanmasının akciğer hastalıklarının önlenmesinde çok önemli bir faktör olduğunu ifade eden Hatipoğlu, "Sağlıksız hava solumak dünya genelinde önemli bir sorundur. Yaklaşık 2 milyar insan, dış ve iç ortamda kirli ve zararlı havayı solumakta, 1 milyar insan tütün dumanına maruz kalmaktadır. Dünyada her yıl 7 milyon insan yaşamını tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yitirmektedir. Bu ölümlerin yaklaşık 700 bininin doğrudan tütün ürünü kullanmadığı halde tütün ürünleri ve sigara dumanına pasif maruziyet nedeniyle geliştiği bilinmektedir." diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada yılda yaklaşık 8 milyon kişinin hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayan Prof. Dr. Hatipoğlu, Türkiye'de ise hava kirliliği nedeniyle ölümlerin, trafik kazası nedenli ölümlerden yaklaşık 2 kat fazla olduğunu dile getirdi.

Hava kalitesini artırarak birçok solunum hastalığının önlenebileceğini ifade eden Hatipoğlu, sağlıksız havanın ana kaynağını tütün dumanı, iç ve dış ortam hava kirliliği, havada bulunan mikroplar, zararlı tozlar, duman ve alerjenlerin oluşturduğunu aktardı.

Hatipoğlu, derneklerinin temel amacının ulusal akciğer sağlığını geliştirmek olduğunu, bunu sağlamak için de bölgesel ve küresel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaptıklarını sözlerine ekledi.