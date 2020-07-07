Dünyada 12,6 milyon AIDS hastası tedaviye muhtaç - Son Dakika

Dünyada 12,6 milyon AIDS hastası tedaviye muhtaç

BM, Dünya AIDS Konferansı'nda dünya genelinde yaklaşık 12 milyon 600 bin AIDS hastasının tedavi olanaklarına ulaşamadığına dikkat çekti.

BM, Dünya AIDS Konferansı'nda dünya genelinde yaklaşık 12 milyon 600 bin AIDS hastasının tedavi olanaklarına ulaşamadığına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler (BM), sanal olarak bugün başlayan ve 10 Temmuz'a kadar devam edecek olan Dünya AIDS Konferansı'nın açılışında dünya genelinde AIDS'e yol açan virüs HIV'in yayılmasına ilişkin bir rapor sundu.

İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor


Dünya genelinde ömür boyu tedavi görmesi gereken HIV pozitif 12 milyon 600 kişinin tedavi olanaklarına ve antiretroviral ilaçlara ulaşamadığına dikkat çeken UNAIDS Yardım Programı Başkanı Winnie Byanyima, hükümetlere koronavirüs nedeniyle AIDS hastalarının ihmal edilmemesi çağrısında bulundu.


Özellikle yoksul ülkelerde hastaların virüsün vücutlarında daha fazla çoğalmasını engelleyen ilaçlara ulaşmasının daha güç olduğunu belirten Byanyima, koronavirüs salgınının ilaçların tedarik zincirini de sekteye uğrattığını dile getirdi.


2019 yılı itibariyle dünyada toplam 38 milyon kişinin HIV pozitif bulunduğunu açıklayan BM yetkilisi, bu yıl AIDS ölümlerini ve yeni HIV vakalarını 500 binle sınırlandırma hedefine ise korona nedeniyle ulaşılamayabileceğine işaret etti.


"Ev içi şiddet bulaşma riskini artırıyor"


Sokağa çıkma yasaklarının ayrıca ev içi şiddeti artırdığını ifade eden Byanyima, "Ev içi şiddetle yaşayan kadınlara, şiddet görmeyen kadınlara oranla 1,5 kez daha fazla HIV bulaştığını biliyoruz" diye konuştu.


BM'nin verilerine göre 2019 yılında 690 bin AIDS hastası hayatını kaybetti, yaklaşık 1 milyon 700 bin kişi de enfekte oldu.


Öte yandan UNAIDS yetkilileri, Doğu ve Güney Afrika'da 2010 yılından bu yana yeni vaka sayılarının yüzde 38 oranında gerilediğini belirtti. Ancak buna karşın Doğu Avrupa ve Orta Asya'daki bu oran yüzde 72 yükseldi. Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Latin Amerika'da da yeni vaka sayıları ise yüzde 20 oranında arttı.


HIV nedir?


AIDS'e yol açan ve kısaca HIV olarak adlandırılan İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü, insanlarda bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan bulaşıcı bir hastalık. Dünyataki ilk AIDS vakası 1981'de rapor edilmişti.


epd,dpa/NS, HS


(c)


Birleşmiş Milletler, UNAIDS, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 03:19 

Son Dakika Yaşam Dünyada 12,6 milyon AIDS hastası tedaviye muhtaç - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 15:41 Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı 15:36 Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 12:18 Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 09:58 Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:10 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi 08:18 Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
23:51
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı "son dakika" paylaşımı ile duyurdu
23:13
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
19:55
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
19:02
Zanlı, 7 yıl önce öldürdüğü kuzeninin cansız bedenini babasına ait su kuyusuna atmış
17:47
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
17:41
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 04:14:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyada 12,6 milyon AIDS hastası tedaviye muhtaç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]