Son Dakika Haberleri: Dünyada 168 milyon insan yardıma muhtaç
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Dünyada 168 milyon insan yardıma muhtaç

6 saat önce

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan "Küresel İnsani Yardım 2020" raporuna göre 2020 yılında yaklaşık 168 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda olacak.

Dünyada 168 milyon insan yardıma muhtaç, System.String[]

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan "Küresel İnsani Yardım 2020" raporuna göre 2020 yılında yaklaşık 168 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda olacak.Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan "Küresel İnsani Yardım 2020" başlıklı rapora göre önümüzdeki yıl dünya çapında yardıma muhtaç kişilerin sayısında rekor seviyede artış yaşanacak. Raporda, savaşlar ve iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkiler sebebiyle, 2020 yılında yaklaşık 168 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.


BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, 2020'de, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yardıma muhtaç insan sayısında bir rekor kaydedileceğini dile getirdi.


2020 çok zor geçecek


Birleşmiş Milletler artan insani yardım ihtiyacını karşılamak üzere, uluslararası toplumdan gıda, ilaç ve barınma olanakları için yaklaşık 26 milyar euro talep ediyor. Lowcock, yardıma muhtaç insan sayısındaki artışa neden olarak bir yandan "çatışmaların daha uzun süreli ve yoğun" yaşanmasına, diğer yandan da iklim değişikliği neticesinde görülen su taşkınları ile kuraklıklara işaret ediyor. Mark Lowcock raporun açıklanması sırasında yaptığı konuşmada ayrıca, "Acımasız gerçek şu ki, 2020 milyonlarca insan için çok zor geçecek" dedi.


"Küresel İnsani Yardım 2020" raporuna göre dünya üzerinde yardıma en fazla muhtaç olan ülkelerin başında, yıllardır iç savaş halinde olan Yemen ve Suriye geliyor. Diğer yandan ekonomik ve siyasi bir kriz yaşayan Venezuela da, Birleşmiş Milletler tarafından, insani yardım ihtiyacının en fazla artış gösterdiği ülkeler arasında sıralanıyor. AFP/ TY,ET


(c)

Birleşmiş Milletler, Sekreter, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:13 
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