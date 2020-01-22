Dünyada 188 milyon kişi işsiz, 119 milyon kişi iş aramaktan vazgeçti - Son Dakika
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Dünyada 188 milyon kişi işsiz, 119 milyon kişi iş aramaktan vazgeçti

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) raporunda dünya çapında 188 milyon kişinin işsiz olduğu, 119 milyon kişinin ise iş aramaktan vazgeçtiği belirtildi.

Dünyada 188 milyon kişi işsiz, 119 milyon kişi iş aramaktan vazgeçti, System.String[]

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) raporunda dünya çapında 188 milyon kişinin işsiz olduğu, 119 milyon kişinin ise iş aramaktan vazgeçtiği belirtildi.


Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yayınladığı raporda işsiz sayısının 188 milyon olduğunu, 165 milyon insanın ise ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ücret almadığı belirtildi. İşsiz sayısının bu yıl 2,5 milyon kişi civarında artmasının öngörüldüğü ifade edilen rapora göre 119 milyon insan ise iş aramayı ya bıraktı ya da iş gücü piyasasına erişimi yok.


Raporda, küresel işsizlik oranının son 9 yılda çoğunlukla istikrarlı olmasına rağmen, küresel iş gücünün büyümeye devam ettikçe yeterli sayıda yeni iş alanı oluşturulmadığı ifade edildi.


Rapora göre 2019'da 630 milyondan fazla insan veya çalışan nüfusun yaklaşık beşte biri günde 3.2 dolardan daha az kazanıyor ve yoksulluk içinde yaşıyor. Raporda ayrıca, küresel gelirin iş gücüne tahsis edilen kısmının 2004 ve 2017 yılları arasında yüzde 54'ten yüzde 51'e düşmesi de dikkat çekiyor. ILO, ayrıca artan ticari kısıtlamalar ve korumacılığın istihdamı büyük ölçüde etkileyeceği konusunda da uyarıda bulundu.


ILO Genel Direktörü Guy Ryder, "Milyonlarca sıradan insan için, çalışarak daha iyi hayatlar inşa etmek giderek daha zor oluyor" dedi.


Lübnan ve Şili gibi ülkelerdeki son protestolara işaret eden Ryder, "Eşitsizlikler ve dışlanma, onların iyi iş ve daha iyi gelecek kurmalarını engelliyor. Bu, sosyal uyum üzerinde derin ve endişe verici etkileri olan son derece ciddi bir bulgu" dedi. - WASHINGTON

Uluslararası Çalışma Örgütü, Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:51 Kaynak: İHA
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