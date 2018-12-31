Son Dakika Haberleri: Dünyada 2018'de 94 Gazeteci Öldürüldü

Dünyada 2018'de 94 Gazeteci Öldürüldü

55 dakika önce

Uluslararası Gazeteciler Birliği (IFJ), 2018'de 94 gazeteci ve basın mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

Dünyada 2018'de 94 Gazeteci Öldürüldü, System.String[]
Uluslararası Gazeteciler Birliği (IFJ), 2018'de 94 gazeteci ve basın mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

Brüksel merkezli IFJ'nin raporuna göre, gazetecilerin öldürülme oranında son 3 yıldır görülen düşüş eğilimi 2018'de tersine döndü ve bu yıl şiddete maruz kalarak öldürülen medya mensubu sayısı 94'e yükseldi.

Raporda, geçen yıl dünya genelinde öldürülen gazeteci ve medya mensubu sayısının 82 olduğu hatırlatıldı.

Özellikle gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda "zalimce" öldürülmesinin gazetecilerin karşılaştığı güvenlik krizini açık şekilde ortaya koyduğu ifade edildi.

Başta Afganistan, Suriye ve Yemen gibi ülkelerdeki savaş ve radikalizmin en fazla can kaybına neden olduğu kaydedilen raporda, aynı zamanda bağımsız basına karşı hoşgörüsüzlük, popülizm, yolsuzluğun da gazetecilerin öldürülmesine yol açtığının altı çizildi.

Rapora göre 32 gazetecinin öldürüldüğü Asya Pasifik bölgesi en ön sırada yer alırken, bunu Kuzey ve Güney Amerika bölgesi (27), Orta Doğu (20), Afrika (11) ve Avrupa (4) takip etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:47 Kaynak: AA

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