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Dünyada 2018 yılında 6 bin 897 kişi kara mayını kurbanı oldu
6 saat önce
Kara Mayınlarını İzleme Örgütü raporuna göre 2018 yılında 6 bin 897 kişi, kara mayını patlaması yüzünden ya hayatını kaybetti ya da sakat kaldı.
Dünya genelinde kara mayınları nedeniyle hayatını kaybeden veya sakat kalanların sayısının 2013 yılına göre neredeyse ikiye katlandığı belirtildi.
Kara Mayınlarını İzleme Örgütü raporuna göre 2018 yılında 6 bin 897 kişi, kara mayını patlaması yüzünden ya hayatını kaybetti ya da sakat kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:11
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