Son Dakika Haberleri: Dünyada 2018 yılında 6 bin 897 kişi kara mayını kurbanı oldu
Son Dakika Dünya Dünyada 2018 yılında 6 bin 897 kişi kara mayını kurbanı oldu - Son Dakika Dünya

Dünyada 2018 yılında 6 bin 897 kişi kara mayını kurbanı oldu

6 saat önce

Kara Mayınlarını İzleme Örgütü raporuna göre 2018 yılında 6 bin 897 kişi, kara mayını patlaması yüzünden ya hayatını kaybetti ya da sakat kaldı.

Dünyada 2018 yılında 6 bin 897 kişi kara mayını kurbanı oldu, System.String[]

Dünya genelinde kara mayınları nedeniyle hayatını kaybeden veya sakat kalanların sayısının 2013 yılına göre neredeyse ikiye katlandığı belirtildi.


Kara Mayınlarını İzleme Örgütü raporuna göre 2018 yılında 6 bin 897 kişi, kara mayını patlaması yüzünden ya hayatını kaybetti ya da sakat kaldı.

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Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:11 
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