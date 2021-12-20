Dünyada 2021 böyle geçti: Ekim-Kasım-Aralık - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ortaya çıkması, Sudan'da ordunun yönetime müdahalesi ve Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel döneminin sona ermesinin yanı sıra Belarus- Polonya sınırındaki göçmen krizi, İngiltere ile Fransa arasında gerilimi arttıran düzensiz göçmenler meselesi, 2021'in dördüncü ve son çeyreğine damga vurdu.

Dünyada Kovid-19 vaka sayısının 270 milyonu, virüse bağlı ölümlerin 5 milyonu aştığı bu dönemde çoğu Avrupa ülkesinde tedbirler sıkılaştırılırken, aşı ve tedavi çalışmalarında önemli adımlar atıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'a karşı Hindistan'ın Bharat Biotech şirketi tarafından üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi. Örgüt, böylelikle 8'inci Kovid-19 aşısının acil kullanımını onaylamış oldu.

Öte yandan İngiltere, ABD'li ilaç şirketi Merck'in ürettiği Kovid-19 antiviral ilacını onaylayan ilk ülke oldu.

Güney Afrika ve Botsvana'da tespit edilen Kovid-19'un Omicron varyantı, dünya genelinde endişeleri arttırdı. Varyant nedeniyle başta Avrupa'da olmak üzere birçok ülke Güney Afrika, Botsvana, Esvatini, Malavi, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'ye seyahat yasağı uygulama kararı aldı. Yaklaşık 60 ülkede görülen Omicron varyantına karşı aşıların ne ölçüde etkili olduğuyla ilgili çalışmalar ise sürüyor.

ABD'li aktör Alec Baldwin'in, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde Rust isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olması da dünya gündeminde geniş yer tuttu. Aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, sığınmacıları tutmayacağını açıklaması üzerine Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce göçmenin Belarus üzerinden Polonya sınırına dayanması, yeni bir göçmen krizinin fitilini ateşledi. Sınırdaki göçmenlerin zorlu hava şartlarında yaklaşık 3 aylık bekleyişi sürerken Rusya, krizden Batı'yı sorumlu tutarak Belarus'tan yana tavır aldı. Avrupa ülkeleri ise sınıra asker yığarak göçmenlerin geçişini engelleyen Polonya'nın yanında olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Belarus'taki durumla ilgili 183 kişi ve 26 kuruluşu yaptırım listesine aldı. ABD de 12 kuruluş ve 20 yetkiliye yaptırım uygulamaya karar verdi.

Sudan'da ordu, 25 Ekim'de yönetime müdahale etti. Askerlerin hükümeti feshederek, Başbakan dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına alması sonrası ülke siyasi krize sürüklendi. Askeri müdahaleye karşı düzenlenen protestolarda 44 kişi yaşamını yitirdi.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ise kendisini, daha önce feshettiği Egemenlik Konseyi (Devlet Başkanlığı) başkanlığına getirdi. Burhan ile Abdullah Hamduk arasında 21 Kasım'da yönetim krizini sona erdirmek amacıyla siyasi anlaşma imzalandı. Anlaşma gereği Hamduk, yeniden başbakanlık görevine getirildi.

Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin 24 Kasım'da batması ise iki ülke arasındaki "göç krizini" yeniden tırmandırdı. " Manş Denizi'nde son yılların en büyük can kaybı" olarak kayıtlara geçen kazada 17 erkek, biri hamile 7 kadın ve 3 çocuk hayatını kaybetti.

İngiltere, bu yıl 25 bin 700'den fazla göçmenin küçük teknelerle tehlikeli yolculuğa çıktığını ve bunun, 2020'deki toplam sayının 3 katından fazla olduğunu açıkladı.

Almanya'da ise seçimin ardından ülkenin ilk kadın başbakanı Angela Merkel'in 16 yıllık dönemi sona erdi.

Almanya Federal Meclisi'nde, 8 Aralık'taki oylamada Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi. Ülkede Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında kurulan koalisyon kabinesi göreve başladı.

2020'nin ekim, kasım ve aralık aylarında şu önemli gelişmeler yaşandı:

1 Ekim

Rus Çarlığı'nın son hanedanı Romanov ailesinin üyesi George Romanov, Rusya'da 100 yılı aşkın aradan sonra düzenlenen ilk hanedan düğünüyle evlendi.

Dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip Venezuela'da, para biriminden altı sıfır silindi.

4 Ekim

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde yaşanan erişim sorununun etkisiyle Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde düştü.

İslam karşıtlığıyla bilinen ve çizdiği Hazreti Muhammed karikatürleri nedeniyle İslam dünyasında büyük tepkiye neden olan İsveçli karikatürist Lars Vilks ile iki koruma polisi, trafik kazası sonrası yanarak öldü.

5 Ekim

Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edildi.

6 Ekim

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sahra Altı Afrika'sında çocuk ölümlerine sebep olan sıtma hastalığına karşı yeni geliştirilen RTS,S/AS01 aşısının yaygın kullanılmasını tavsiye ederek ilk defa bir sıtma aşısını onayladı.

8 Ekim

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Burdur'da yer alan Salda Gölü'nü paylaşarak, gölün içindeki kayaları Mars gezegeninin milyarlarca yıl önceki görüntüsüne benzetti.

2021 Nobel Barış Ödülü, "demokrasinin ve kalıcı barışın ön koşulu olan ifade özgürlüğünü koruma çabalarından dolayı" gazeteciler Filipinler'den Maria Ressa ve Rusya'dan Dmitry Andreyevich Muratov'a verildi.

9 Ekim

Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti.

11 Ekim

Somalili yönetmen Khadar Ayderus Ahmed'in "Mezarcının Karısı" (The Gravedigger's Wife) isimli filmi, ülkesinin ilk Oscar adayı oldu.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de, 20 yıldan fazla süredir yürürlükteki idam cezası kaldırıldı.

13 Ekim

Kanada'da hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez, bir hastaneden diğerine insansız hava aracı (drone) ile taşındı.

15 Ekim

İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess yaşamını yitirdi.

İngiltere ve Galler'de yaklaşık 43 bin kişiye, özel bir laboratuvardaki hata nedeniyle yanlışlıkla Kovid-19 testlerinin negatif olduğunun söylendiği ortaya çıktı.

Afganistan'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne iki intihar bombacısının düzenlediği saldırıda 47 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

19 Ekim

Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala'nın yargılama sürecine ilişkin açıklamaları nedeniyle 10 ülkenin diplomatik misyon temsilcilerini bakanlığa çağırdı. Temsilcilere, bu açıklamanın hadsiz ve kabul edilemez olduğunu iletildi.

21 Ekim

Karayipler'de yer alan ada ülkesi Barbados, ilk devlet başkanını seçerek 396 yıllık İngiliz Kraliyeti egemenliğine son verdi.

22 Ekim

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu görüntü yönetmeni hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kovid-19'un yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında Avustralya'nın Melbourne kentinde çeşitli aralıklarla 263 gün yürürlükte kalan "dünyanın en uzun tam kapanması" sona erdi.

25 Ekim

Sudan'da bir grup asker, Başbakan Abdullah Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldı. Hamduk ertesi gün serbest bırakılırken,Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurdu.

27 Ekim

ABD'de cinsiyet hanesinde X yazan ilk pasaport basıldı.

28 Ekim

Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, şirketin isminin Meta olarak değiştirileceğini duyurdu.

31 Ekim

Dünyaca ünlü İtalyan tatlısı tiramisunun "babası" olarak adlandırılan Ado Campeol, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

1 Kasım

Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta, 1 Kasım'da inşaat halindeki kısmı çöken 21 katlı binada 43 kişi hayatını kaybetti.

2 Kasım

Etiyopya, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Nijer'in Mali sınırında bulunan Tillaberi bölgesindeki Adab-Dab köyüne düzenlenen terör saldırısında aralarında bir belediye başkanının da olduğu 69 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı DEAŞ'ın Sahel kolu üstlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkenin en büyük askeri hastanesine bombalı saldırı düzenlendi. Taliban yetkilileri, saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, görgü tanıklarına göre saldırıda, 20'den fazla kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi ise yaralandı. Saldırıları DEAŞ üstlendi.

3 Kasım

ABD'de Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda uygulanmasına onay verildi.

DSÖ, Kovid-19'a karşı Hindistan'ın Bharat Biotech şirketi tarafından üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi. Örgüt, böylelikle 8'inci Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı vermiş oldu.

4 Kasım

İngiltere, ABD'li ilaç şirketi Merck'in ürettiği Kovid-19 antiviral ilacını onaylayan ilk ülke oldu.

Tunus'ta eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki hakkında "uluslararası tutuklama" kararı çıkartıldı.

5 Kasım

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'un doğusundaki Willington bölgesinde yakıt tankeri ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 144 kişi yaşamını yitirdi.

7 Kasım

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Bağdat Yeşil Bölge'deki konutunda silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırıya uğradı. Kazımi'nin, yara almadan kurtulduğu saldırının kim tarafından düzenlendiği açıklanmadı.

8 Kasım

Çin'in, Dünya yörüngesinde kurmakta olduğu uzay istasyonuna gönderdiği Şıncou-13 taykonot ekibi, uzay yürüyüşü gerçekleştirdi. Bu faaliyete katılan Vang Yaping, uzay yürüyüşü yapan ilk Çinli kadın taykonot oldu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, sığınmacıları tutmayacağını açıklaması üzerine Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, Belarus üzerinden Polonya sınırına dayandı. Belarus Devlet Sınır Komitesi, sınır boyunda önemli bir kısmı kadın ve çocuklardan oluşan 2 binden fazla göçmenin bulunduğunu bildirdi. Göçmenlere karşı sınır önlemlerini arttıran Polonya, bölgeye asker sevk etti.

Öte yandan göçmenlerin zorlu koşullarda bekleyişlerini sürdürmeleri ve Polonya'ya alınmaması, AB ülkeleri ve Belarus arasında siyasi krize dönüştü. AB, Belarus yönetimini, "Irak gibi ülkelerden gelen sığınmacıları Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçladı. ABD ve NATO, Polonya'yı desteklediğini açıklarken, Rusya krizden Batı'yı sorumlu tuttu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB üyesi ülkelerden Belaruslu yetkililere yönelik genişletilmiş yaptırım rejimini onaylaması çağrısında bulundu.

11 Kasım

ABD'nin Alabama eyaletinde 21 haftalık olarak dünyaya gelen erkek bebek "hayatta kalan en prematüre bebek" unvanını aldı.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyini (Devlet Başkanlığı) yeniden kurdu. Konseyin başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirdi.

13 Kasım

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda 68 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

16 Kasım

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, ülkede 24 Aralık'ta düzenlenecek başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Hafter'in adaylık başvurusuna yapılan itiraz 30 Kasım'da kabul edildi.

AB Adalet Divanı, Macaristan'ın "güvenli" sayılan üçüncü ülkelerden gelenlerin sığınma başvurularının reddedilmesine olanak veren ve sığınma başvurularına yardım sağlayanlara cezai yaptırım öngören yasalarının, AB hukukunu çiğnediğine karar verdi.

17 Kasım

Bu yıl 25'incisi verilen Alman Gelecek Ödülü, Kovid-19 aşısını geliştiren Uğur Şahin, Özlem Türeci, Christoph Huber ve Katalin Kariko'nun oldu.

19 Kasım

ABD'de geniş yankı uyandıran Rittenhouse davasında beraat kararı çıktı. Mahkeme jürisi, ABD'nin Wisconsin eyaletinde 2020'deki gösteriler sırasında iki protestocuyu öldüren ve birini yaralayan Kyle Rittenhouse'un beraatine karar verdi. Mahkemenin kararı Kenosha başta olmak üzere, Portland, Chicago ve New York gibi birçok metropol bölgesinde protesto edildi. Los Angeles'ta yaklaşık 20 bin kişi, Pan Pacific Park'ta mahkeme kararına tepki olarak toplandı.

20 Kasım

Nikaragua, Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın 7 Kasım'da kazandığı seçimleri gayrimeşru ilan eden Amerikan Devletleri Örgütünden (OAS) çekilme kararını örgüte bildirdi.

21 Kasım

Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile yeniden başbakanlığa getirilen Abdullah Hamduk arasında, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla siyasi anlaşma imzalandı.

22 Kasım

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, bir kişinin, Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine aracını sürmesi sonrası 6 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.

23 Kasım

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın Pernik kentine yakın Bosnek köyünde, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak alev aldı. Otobüste bulunan 12'si çocuk 45 kişi yanarak öldü.

DSÖ ilk defa Kovid-19 antikor testine uluslararası lisans verdi. DSÖ'ye bağlı Teknoloji Erişim Havuzu (C-TAP) ve İlaç Patent Havuzu (MPP), İspanya Ulusal Araştırma Konseyinin (CSIC) geliştirdiği antikor test kitinin üretimi ve dağıtımı için lisan anlaşması yaptı.

İsveç Parlamentosunda güvenoyu alan Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu.

24 Kasım

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan ve düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 27 göçmen hayatını kaybetti. Olay, İngiltere ve Fransa arasındaki gerilimi artırdı.

25 Kasım

Güney Afrika ve Botsvana'da Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi. DSÖ tarafından Omicron olarak adlandırılan B.1.1.529 varyantının 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor. Varyant nedeniyle başta Avrupa'da olmak üzere birçok ülke Güney Afrika, Botsvana, Esvatini, Malavi, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'ye seyahat yasağı uygulama kararı aldı. DSÖ, Omicron varyantının ortaya çıktığı Afrika kıtasının güneyindeki ülkelere seyahat kısıtlamalarının bölgede geçim kaynakları ve tedarik zincirleri konusunda olumsuz etki oluşturabileceğini, bu nedenle sınırların kapatılmaması gerektiğini bildirdi.

Rusya'nın Kemerovo bölgesinde bulunan kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte çıkan yangında 52 kişinin hayatını kaybetti.

26 Kasım

İngiltere, Filistin'de Gazze'yi yöneten İslami Direniş Hareketi'ni (Hamas) terör örgütleri listesine aldı.

28 Kasım

Nijerya'nın Plateau eyaletinde bir hapishaneye düzenlenen silahlı saldırıda 252 mahkum firar etti.

29 Kasım

Hindistan'da milletvekilleri, bir yıldır yoğun protestolara neden olan tartışmalı tarım yasalarının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti. Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Yeni yasalar, kazançlarının azalacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanınacağını ve sonunda topraksız bırakılacaklarını ileri süren çiftçiler tarafından bir yıldır protesto ediliyordu.

30 Kasım

Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetlerine ait askeri helikopterin uğradığı kazada, çoğu rütbeli 14 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

1 Aralık

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta sol parti adayı Xiomara Castro devlet başkanlığına seçildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün Omicron varyantının en az 23 ülkede görüldüğünü bildirdi.

2 Aralık

ABD, Belarus yönetimi ile ilişkili 12 kuruluş ve 20 yetkiliyi yaptırım listesine alırken, Belarus yönetimi ile ilişkili üç hava aracını da "bloke edilmiş varlık" olarak tanımladı.

Avrupa Birliği (AB), insan hakları ihlalleri ve göçmenlerin siyasi araç olarak kullanılmasının devam ettiği gerekçesiyle Belarus'a karşı 5'inci yaptırım paketini onayladı. Böylece yeni yaptırım paketi ile AB, Belarus'taki durumla ilgili 183 kişi ve 26 kuruluşu yaptırım listesine almış oldu.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde, Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlamada 34 kişi hayatını kaybetti.

4 Aralık

Kenya'nın Kitui eyaletinde bir düğüne gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsünün köprüden geçmeye çalışırken nehre sürüklenmesi sonucu 31 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrası 48 kişi öldü.

6 Aralık

Gambiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ulusal Halk Partisi (NPP) adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Adama Barrow yeniden seçildi.

Beyaz Saray, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve diğer bölgelerdeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını açıkladı.

8 Aralık

Bangladeş'te 2019'da hükümeti eleştiren Abrar Fahad isimli üniversite öğrencisini öldüren 20 kişi idama çarptırıldı.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz başbakan seçildi.

DSÖ, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının şimdiye kadar 57 ülkede görüldüğünü bildirdi.

Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın helikopter kazasında öldüğü bildirildi. Rawat'ın eşi dahil, beraberindeki 11 kişi hayatını kaybetti.

9 Aralık

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü John Nkengasong, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının kıtada 11 ülkede görüldüğünü bildirdi.

10 Aralık

ABD'de meydana gelen hortumlarda 77'si Kentucky'de olmak üzere 90 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın güneyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan bir tırın otoyolda devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 55 kişi hayatını kaybetti, 105 kişi yaralandı.

13 Aralık

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına yakalanan hastalar arasında ilk can kaybının yaşandığını bildirdi.

14 Aralık

Haiti'nin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde, akaryakıt taşıyan bir kamyonun infilak etmesi sonucu civardaki 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

18 Aralık

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci olarak atandığı bildirildi.

19 Aralık

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, Türkiye saatiyle 06.58'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.

20 Aralık

Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı afette 208 kişi hayatını kaybetti.

Şili'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde, sol görüşlü aday Gabriel Boric ülkenin yeni devlet başkanı oldu.