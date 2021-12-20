Dünyada 2021 böyle geçti: Nisan-Mayıs-Haziran - Son Dakika

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Kanada'da eski kilise okulları yakınlarında bulunan çocuk mezarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka ve ölü sayılarıyla dünya genelindeki aşı çalışmaları 2021 yılının ikinci çeyreğine damgasını vurdu.

Taliban'ın Afganistan'ın hakimiyetini ele geçirmek için başlattığı saldırılar yoğunluk kazanırken bu süreçteki can kayıpları yılın bu döneminde uluslararası gündemin ana başlıkları arasında yer aldı.

"Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasının onanması ve ABD'de George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan polis memuru Derek Chauvin'in 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılması dünya gündeminde önemli yer tuttu.

2021'in nisan, mayıs ve haziran aylarında şu önemli gelişmeler yaşandı:

1 Nisan

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı ilan edilmesinde Türkiye'nin "güçlü bir kahraman" olduğunu söyledi.

2 Nisan

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 130 milyonu aştı.

3 Nisan

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin, dış güçlerle birlikte ülkenin güvenliğini hedef alan faaliyetlere karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

4 Nisan

Bulgaristan'daki genel seçimi, Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) kazandı.

Kosova Meclisi'nde yapılan oylamada Vyosa Osmani ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

7 Nisan

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını açıkladı.

9 Nisan

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti.

10 Nisan

Myanmar ordusunun, askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı Bago kentinde düzenlenen protestolara silahlı müdahalesi sonucu en az 80 sivil hayatını kaybetti.

12 Nisan

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 34 kişi hayatını kaybetti.

Somali Meclisi, ülkedeki seçim krizinin haftalardır aşılamaması sonrası federal hükümetin görev süresini 2 yıl uzattı.

15 Nisan

ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahaleyle bağlantılı 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

16 Nisan

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 milyona yükseldi.

Tunus'un güneyindeki Sfaks kenti Sidi Mansour mevkisi açıklarında İtalya'ya gitmeye çalışırken tekneleri batan 1'i çocuk 41 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

18 Nisan

Mısır'ın Kalyubiye kentinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 4 vagonun devrildiği kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

19 Nisan

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), keşif aracı Perseverance ile Mars'a gönderdiği mini helikopter Ingenuity'yi başarıyla uçurdu. Yaklaşık 1 dakika uçan Ingenuity, "başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı" olarak tarihe geçti.

20 Nisan

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephe hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti.

21 Nisan

ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili davada eski polis Derek Chauvin, hakkındaki 3 suçlamanın tamamından suçlu bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

22 Nisan

Akdeniz'in orta kesiminde düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu en az 100 göçmen hayatını kaybetti.

25 Nisan

Irak İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ta Kovid-19 hastalarına tahsis edilen hastanede çıkan yangın sonucu 82 kişinin öldüğünü bildirdi.

26 Nisan

"Nomadland", Oscar Ödülleri olarak da bilinen 93. Akademi Ödülleri Töreni'nde en iyi film ödülüne layık görüldü.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın askeri konvoya düzenlediği saldırıda 31 asker hayatını kaybetti.

27 Nisan

Afganistan Savunma Bakanlığı, farklı vilayetlerinde yaşanan çatışmalar ve düzenlenen operasyonlarda 135 Taliban militanının öldürüldüğü duyurdu.

28 Nisan

Rusya 2 Litvanyalı, 1 Letonyalı, 1 Estonyalı ve 3 Slovakyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

29 Nisan

NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu güçlerinin ülkeden çekilmeye başladığı bildirildi.

30 Nisan

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin katılımına izin verilinceye kadar seçimlerin ertelendiğini duyurdu.

İsrail'in kuzeyinde, Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle 45 kişi öldü.

Beyaz Saray, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 4 Mayıs'tan itibaren Hindistan'dan ABD'ye seyahatlere kısıtlama getirildiğini açıkladı.

5 Mayıs

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan parlamento seçimi sonrası koalisyon hükümeti kurma çalışmaları başarısız olunca 11 Temmuz'da erken seçime gitme kararı alındı.

7 Mayıs

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi.

8 Mayıs

İskoçya'da parlamento seçimlerini bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi (SNP) kazandı.

10 Mayıs

İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında Filistinlilere yönelik saldırılarında 305 kişi yaralandı

20 Mayıs

BM, İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze'ye başlayan saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.

İsrail Güvenlik Kabinesi abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesi için yapılan oylamayı kabul etti.

Kanada'nın Ontario Eyaleti Yüksek Mahkemesi, İran'ın dini lideri Muhammed Ali Hamaney ve bir dizi üst düzey yetkiliyi, düşürülen Ukrayna uçağı ile ilgili olarak terör suçundan sorumlu tuttu.

21 Mayıs

İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın arabuluculuğunda varılan, "karşılıklı ve eş zamanlı olması" kararlaştırılan anlaşma, 02.00'de uygulamaya konuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 10 Mayıs'ta başlayan İsrail'in Gazze saldırılarında 248 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 1948 kişinin yaralandığını açıkladı.

23 Mayıs

İtalya'nın kuzeyinde Stresa-Mottarone teleferik hattındaki kabinin seyir halindeyken düşmesi sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti.

24 Mayıs

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 ile mücadelede dünyada en az 115 bin sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini tahmin ettiklerini açıkladı.

25 Mayıs

Mali'de 2020'de yapılan askeri darbeyi düzenleyen ve şimdiki Geçiş Konseyinin Başkan Yardımcılığını yürüten Assimi Goita, Geçiş Konseyi Başkanı Bah N'Daw'ı ve Başbakan Moctar Ouane'yi görevden aldığını duyurdu.

27 Mayıs

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.

28 Mayıs

Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech- Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna yapılmasını onayladı.

29 Mayıs

Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Kamloops kentinde, eski bir yatılı kilise okuluna ait arazide 215 çocuk cesedi kalıntılarının olduğu mezarlık bulundu.

31 Mayıs

Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı kişilerin bir medreseye düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla öğrenci kaçırıldı.

1 Haziran

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in geliştirdiği Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi.

2 Haziran

İsrail'in 11. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu.

3 Haziran

Dünya genelinde uygulanan Kovid-19 aşı dozu sayısı 2 milyarı aştı.

5 Haziran

Burkina Faso'nun kuzeyinde bir köye düzenlenen terör saldırısında en az 160 kişi hayatını kaybetti.

6 Haziran

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kebbi eyaletinde 3 Haziran'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 88 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Taliban'ın geçen ay 1455 saldırı düzenlediğini açıkladı.

7 Haziran

Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasında en az 51 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

8 Haziran

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması, "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasını onadı.

12 Haziran

Afganistan'da Taliban militanları, başkent Kabil'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Narh ilçesinin kontrolünü ele geçirdi.

13 Haziran

İsrail'de Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinin güvenoyu almasıyla 12 yıldır devam eden Binyamin Netanyahu dönemi bitti.

15 Haziran

Cezayir'de 12 Haziran'da yapılan genel seçimlerin galibi, 105 sandalye ile Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) oldu.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 600 bini geçti.

18 Haziran

Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğine 5 yıllığına yeniden atandı.

19 Haziran

İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini muhafazakar aday İbrahim Reisi, 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak kazandı.

21 Haziran

Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki en büyük kentlerden Mezar-ı Şerif'in Belh ilçesini ele geçirdi.

23 Haziran

Rus savaş uçağı, Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı.

Taliban saldırısından kaçan 134 Afgan askerinin Afganistan sınırını geçerek Tacikistan topraklarına sığındığı bildirildi.

24 Haziran

Kanada'nın Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulu'nun bahçesinde bulunan kayıt dışı mezarlarda 751 çocuğa ait ceset kalıntıları tespit edildi.

25 Haziran

ABD'de George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan polis memuru Derek Chauvin, 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

28 Haziran

Etiyopya hükümeti, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) isyancılarının ele geçirdiği ileri sürülen Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan etti.

29 Haziran

Dünya genelinde uygulanan Kovid-19 aşı dozu sayısı 3 milyarı aştı.

Kanada Federal Parlamentosunca, ülkenin en önemli gündemi haline gelen yatılı kilise okullarına ilişkin imza kampanyası başlatıldı.

30 Haziran

Kanada'nın British Columbia eyaletinde faaliyet gösteren eski St. Eugene Misyon Okulunun yakınında 182 kayıt dışı mezar bulundu.

Kanada'nın batısında etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 130'dan fazla kişi öldü??????.