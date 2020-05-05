Dünyada 250 bin kişi virüsten öldü - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle dünya genelinde 250 binden fazla insan öldü. Ancak bazı ülkelerde artık normalleşme süreci de başladı. 3 milyon 600 bin kişiye bulaştı.250 binden fazla insan hayatını kaybetti. Dünya salgınla mücadele ediyor. Covid-19 yüzünden en fazla can kaybı yaşayan ülkeler:

ABD

İTALYA

İNGİLTERE

İSPANYA

FRANSA

BELÇİKA

BREZİLYA

ALMANYA

İRAN

HOLLANDA

ÇİN

Son 24 saatte salgın nedeniyle Fransa'da 306, İngiltere'de 288, İtalya'da 195, İspanya'da 164 ve İran'da 74 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ibadete ara verilen camiler 9 Mayıs tarihinden itibaren yeniden açılacak.

Öte yandan Avrupa Birliği de çeşitli ülkelerin desteğiyle virüs aşısı için 7 milyar 400 milyon euro bağış topladı.

(İHA)