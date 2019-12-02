Son Dakika Haberleri: Dünyada 40 milyondan fazla modern köle var; yüzde 71'i kadın ve kız çocuğu
Son Dakika Dünya Dünyada 40 milyondan fazla modern köle var; yüzde 71'i kadın ve kız çocuğu - Son Dakika Dünya

Dünyada 40 milyondan fazla modern köle var; yüzde 71'i kadın ve kız çocuğu

6 saat önce

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) ortak hazırladığı Küresel Kölelik Endeksi 2018 raporuna göre, dünya genelinde 40 milyondan fazla "modern köle" bulunuyor. Modern kölelik kurbanlarının yüzde 71'ini kadınlar ve kız çocukları, yüzde 29'unu ise erkekler oluşturuyor

Dünyada 40 milyondan fazla modern köle var; yüzde 71'i kadın ve kız çocuğu, System.String[]

Kölelik, dünya genelinde yasaklanmış olsa da yeni formlarıyla "modern kölelik" insanlığın en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor.


Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Özgür Yürü Vakfının (Walk Free Foundation) Uluslararası Göç Örgütü ile ortak hazırladığı Küresel Kölelik Endeksi 2018 raporuna göre, dünya genelinde 40 milyondan fazla "modern köle" bulunuyor.

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Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:10 
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