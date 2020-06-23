Dünyada 6,5 milyon enerji çalışanı Kovid-19 nedeniyle işini kaybedebilir - Son Dakika

Dünyada 6,5 milyon enerji çalışanı Kovid-19 nedeniyle işini kaybedebilir

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) son 6 ayda küresel enerji sektöründe 3 milyonu aşkın insanın işini kaybetmesine neden olduğunu belirterek, "Önümüzdeki 6 ay içinde ise 3,5 milyon insanın daha işini kaybetme riski var.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) son 6 ayda küresel enerji sektöründe 3 milyonu aşkın insanın işini kaybetmesine neden olduğunu belirterek, "Önümüzdeki 6 ay içinde ise 3,5 milyon insanın daha işini kaybetme riski var. Gelecek aylarda en fazla duyacağımız kelime 'işsizlik' ve maalesef enerji sektörü de bu noktada en fazla darbeyi alan sektörlerden birisi olacak." dedi.

Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezinin (IICEC) düzenlediği "Sürdürülebilir Enerji ve Yeni Gerçeklik" başlıklı webinarda konuşan Birol, Kovid-19'un dünya enerji talebinde çok büyük bir düşüşe sebep olacağını söyledi.

Bu yıl dünya enerji talebinin, 2009'daki ekonomik krize oranla 7 kat daha hızlı düşeceğini dile getiren Birol, "Yani 2009 ekonomik krizine göre 7 misli daha büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Bu süreçte en büyük darbeyi petrolün aldığını gördük. Özellikle 'Kara Nisan' olarak adlandırdığımız nisan ayında talepte büyük bir düşüş oldu fakat şimdi yavaş da olsa petrolde bir toparlanma söz konusu. Şu an için sadece havacılık sektöründe petrol talebi artmadı ama hava yolu ulaşımı da dünya petrol tüketiminin yüzde 7'sini oluşturuyor. Petrol üreticisi ülkelerin politikalarında değişiklik olmazsa, fiyatlarda toparlanmanın devam edebileceğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

Birol, bu dönemde yenilenebilir enerji sektörünün büyüme gösteren tek alan olarak öne çıktığını vurguladı.

Kovid-19 nedeniyle azalan enerji talebi sonrasında karbondioksit emisyonlarında büyük bir düşüş olduğunu aktaran Birol, "Bu düşüş karbondioksit emisyonlarında son 10 yıldaki artışı bir kalemde silecek ama bu bir müjde değil. Bu düşüşün nedeni doğru çevre politikaları değil, ekonomilerin çökmesi ve yüz binlerce insanın hayatını kaybetmiş olması." dedi.

"İki küresel belirsizlik söz konusu"

Birol, dünyadaki enerji yatırımlarının da bu yıl 2019'a göre 400 milyar dolar azalacağını anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Küresel anlamda enerji sektöründe çok ciddi bir işten çıkarma dalgası söz konusu. Son 6 ayda küresel enerji sektöründe 3 milyonu aşkın insan işini kaybetti. Önümüzdeki 6 ay içinde ise 3,5 milyon insanın daha işini kaybetme riski var. Gelecek aylarda en fazla duyacağımız kelime 'işsizlik' ve maalesef enerji sektörü de bu noktada en fazla darbeyi alan sektörlerden birisi olacak. Diğer yandan, önümüzdeki 6 aya baktığımızda iki küresel belirsizlik var. İlki, Kovid-19 salgınında ikinci dalga olma ihtimali, ikincisi ise dünya ekonomisinin nasıl bir toparlanma göstereceği. Küresel bir gelişme olmasa da Amerika Birleşik Devletleri'nde kasımda yapılacak seçimler de dünya ekonomisine ve politikasına ciddi anlamda etki yapacak."

Enerji sektöründe konsolidasyon beklentisinin de arttığını söyleyen Birol, finansman yapıları güçlü şirketlerin Kovid-19 nedeniyle zorda kalan enerji şirketlerini yutabileceğini, özellikle Asya ve Orta Doğu'daki ulusal şirketlerin finansal olarak güçlü konumda bulunduğunu belirtti.

Birol, bu dönemde hükümetlerin ekonomilerini yeniden canlandırmak için kurtarma paketleri hazırladığına da dikkati çekerek, "Ekonomik kurtarma paketlerinin güncel büyüklüğü 9 trilyon dolar seviyesinde ve yıl sonuna kadar bu rakamın 20 trilyon dolara ulaşacağını düşünüyoruz. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları ve elektrik şebekelerinin modernizasyonu, bu kurtarmak paketlerinde desteklenmesi gereken ve istihdam oluşturacak kritik alanlar olarak öne çıkıyor." şeklinde konuştu.

Talepte toparlanma başladı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Enerji Çalışma Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler de Kovid-19 salgını döneminde Türk enerji sektörünün arz güvenliğindeki etkinliğini kanıtladığını ve kesintisiz enerji sağlamayı sürdürdüğünü söyledi.

Bu dönemde kamunun tercihi, sağlık sistemini güçlü tutmaya çalışırken ekonomik hayatı da olabildiğince devam ettirmek üzerine olduğunu aktaran Zaimler, enerji sektöründe istihdam kaybının olmadığını kaydetti.

Zaimler, salgın döneminde enerji talebinde daralma yaşandığını fakat toparlanmanın başladığını ifade ederek, "Kovid-19 salgınıyla iklim ve dijitalleşme konuları sektörün genelinde daha üst sıralarda konuşulmaya başlandı. Enerji verimliliği burada en önemli büyüme alanı olarak ortaya çıkıyor. Enerji altyapısının sağlandığı bir yenilenebilir enerji yine olmazsa olmazlarımız. Bu süreçte öngörülebilirlik ve sürdürülebilirliğin önemini de bir kez daha gördük." diye konuştu.

"Sürdürülebilirlik sektörün ana gündemi"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da, Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye enerji sektörünün, arz güvenliği, arz kalitesi ve müşteri memnuniyeti açısından başarılı bir performans sergilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hizmetlerin ve operasyonların güçlü şekilde sürdürülmesini sağladık. Bu da göstermektedir ki bu sektörde başarıyla yürüyoruz, ilerliyoruz. Ayrıca bu dönemde bize bir kez daha gösterdi ki sürdürülebilirlik sektörümüzün ana gündem maddesi olmaya devam edecektir. Finansal sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik odağının artırılması, daha verimli, rekabetçi ve teknoloji odaklı bir enerji geleceği için atacağımız adımlar da bize yol göstermeye devam etmelidir, buna özen göstermeliyiz. Diğer taraftan da enerji ekosisteminin paydaşları olarak, önümüzdeki dönemlerde kamu, özel sektör ve üniversite iş birliklerimizi daha da güçlendirmeliyiz."

Fatih Birol, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünyada 6,5 milyon enerji çalışanı Kovid-19 nedeniyle işini kaybedebilir - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

17:14 1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor 16:58 Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var 16:27 Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü 16:01 Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı 15:24 Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor 14:55 Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor 14:25 12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 12:06 "Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi 11:36 Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda 11:12 Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu 10:50 Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
00:29
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
22:35
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
22:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 00:41:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyada 6,5 milyon enerji çalışanı Kovid-19 nedeniyle işini kaybedebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]