Pakistanlı kadının dış gebelik ameliyatını Türk Hekimleri gerçekleştirdi - Son Dakika

Pakistanlı kadının dış gebelik ameliyatını Türk Hekimleri gerçekleştirdi

Karaciğerde dış gebelik yaşayan Fadumo Ali Mohamed durumu tehlikeli olunca Somali'nden Türkiye'ye gönderildi.

Karaciğerde dış gebelik yaşayan Fadumo Ali Mohamed durumu tehlikeli olunca Somali'nden Türkiye'ye gönderildi. Dünyada 6'ıncı vak'a olan kadının ameliyatı başarılı geçti. Sağlık durumları iyi hasta taburcu olmaya hazırlanıyor.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yaşayan 25 yaşındaki Fadumo Ali Mohamed karaciğere yerleşen dış gebelik nedeniyle İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Doğum Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Özdemir ile irtibata geçilip İstanbu'a geldi. Dünya literatüründe 6'ıncı vak'a olan ve gebelikte 20'inci haftasını dolduran Mohamed, ilk önce perinatoloji servisine yatırılıp tüm tetkikleri yapıldı. Fadumo Ali Mohamed daha sonra ameliyata alındı. 5 kişilik uzman ekip ile yapılan ameliyat sonucu karaciğer ile sağ böbrek arasına yerleşen ve buradaki hayati damarlardan beslenen 5 aylık embriyo karaciğerden alındı. Sağlık durumu iyi olan Fadumo Ali Mohamed pazartesi günü taburcu olacak.

"DÜNYADA KARACİĞERDE DIŞ GEBELİK VAK'ASI 5 TANE VAR 6'INCISININ AMELİYATINI DA BİZ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları Doğum Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Özdemir, "Somali'den bir meslektaşımız bizi aradı. Böbrek ve karaciğerin arasına yerleşmiş bir gebelik olduğunu söyledi. Burada ameliyatının zor olacağını ve ölüm riskinin olduğunu da belirtti. Dünyada zaten karaciğerde dış gebelik vak'ası 5 tane var 6'ıncısının ameliyatını da biz bu hastanede gerçekleştirdik. Birinci önceliğimiz çocuğu ve plasentasını (eş) çıkarmaktı. En ideal ameliyat aynı anda çocukla birlikte eşi çıkarmaktı. Ancak oldukça kanamalı bir organ olan plasenta hayati organlara yuvalandığı için plasentasının çıkarılması ameliyatın en zor kısmı oldu. Eğer plasentayı çıkaramasaydık B planı olarak onu içeride bırakıp çocuğu çıkartacaktık. Plasenta zamanla içeride küçülünce ve bazı ek tedaviler ile 2'inci bir ameliyat ile çıkaracaktık. Plasentanın içeride kalmasının risklerinde vardı elbette, takip sırasında ölümcül kanamalar olabilirdi. O nedenle ilk ameliyatta hem çocuğu hem de plasentayı çıkardığımız için çok mutluyuz" dedi.

(Sümeyye İnal - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Pakistanlı kadının dış gebelik ameliyatını Türk Hekimleri gerçekleştirdi
Pakistanlı kadının dış gebelik ameliyatını Türk Hekimleri gerçekleştirdi
Pakistanlı kadının dış gebelik ameliyatını Türk Hekimleri gerçekleştirdi
Pakistanlı kadının dış gebelik ameliyatını Türk Hekimleri gerçekleştirdi
Pakistanlı kadının dış gebelik ameliyatını Türk Hekimleri gerçekleştirdi
Pakistanlı kadının dış gebelik ameliyatını Türk Hekimleri gerçekleştirdi

Gebelik, Türkiye, Somali, Türk, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Pakistanlı kadının dış gebelik ameliyatını Türk Hekimleri gerçekleştirdi - Son Dakika

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