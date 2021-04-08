Dünyada 88 ülkede 2'nci doz Covid-19 aşısı uygulanıyor - Son Dakika

Dünyada 88 ülkede 2'nci doz Covid-19 aşısı uygulanıyor

08.04.2021 11:32
Dünyada 88 ülkede 2'nci doz Covid-19 aşısı uygulanıyor, System.String[]

Dünya genelinde Covid-19 aşılamasına ilişkin raporlara göre, 153 ülkede toplamda 704 milyondan fazla doz aşı uygulandığı, 88 ülkede ise aşının her iki dozunun uygulanmaya başladığı açıklandı.

Dünya genelinde Covid-19 aşılamasına ilişkin raporlara göre, 153 ülkede toplamda 704 milyondan fazla doz aşı uygulandığı, 88 ülkede ise aşının her iki dozunun uygulanmaya başladığı açıklandı. Avrupa genelinde en fazla 2 doz aşı uygulayan ülkeler arasında Türkiye'nin 6'ıncı sırada yer aldığı belirtildi.

Dünyada 133 milyondan fazla vaka ve 2.8 milyondan fazla can kaybına neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınını durdurmak için tarihin en büyük aşılama kampanyası devam ediyor. Ülkelerin resmi web sitelerinden ve resmi açıklamalarından Covid-19'a ilişkin verileri analiz eden Bloomberg, dünya genelinde dağıtılan ve uygulanan aşı dozlarının raporu hazırladı. Toplamda 153 ülkede 704 milyondan fazla doz aşı uygulandığı belirtilen raporda, 88 ülkede insanların aşının her iki dozunu almaya başladığı belirtildi. Ayrıca dünyadaki günlük aşı uygulanma oranının ortalama 16.1 milyon doz olduğu ve küresel nüfusun yüzde 4.6'sının aşılandığı belirtildi.

Yalnızca 2 ülkede nüfusun yarısından fazlasına aşının 2'nci dozu uygulandı

Covid-19'a karşı en umut verici 9 aşının gelişimini ve ülkelerin uyguladığı aşı dozlarını takip eden Bloomberg, şu anda 153 ülkede sınırlı miktarlarda toplam 7 aşının kullanıldığını belirtti. Raporda dünya genelinde yalnızca 2 ülkede nüfusun yarısının aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

Birleşik Krallık'a bağlı denizaşırı ülke olan Cebelitarık'ta nüfusun yüzde 95'inin aşılandığı, yüzde 84.2'sinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi. Toplamda 60 milyon 907 doz aşı uygulayan Cebelitarık'ta günde 632 doz aşı uygulandı.

İsrail'de ise nüfusun yüzde 58.5'inin aşılandığı, yüzde 54'ünün ise aşının ikinci dozunu aldığı belirtildi. Toplam 10 milyon 184 bin 486 doz aşı uygulayan İsrail'de günde ortalama 22 binden fazla aşı uygulandı.

TÜRKİYE, AVRUPA'DA EN FAZLA 2 DOZ AŞI UYGULAYAN ÜLKELER ARASINDA 6'NCI SIRADA

Avrupa genelinde en fazla 2 doz aşı uygulayan ülkeler arasında Türkiye'nin 6'ncı sırada yer aldığı belirtildi. Avrupa'da nüfusuna en fazla ikinci aşı dozunu uygulayan ülkelerin sırasıyla Monaco, Man adası, Sırbistan, Malta, Macaristan, Türkiye, Birleşik Krallık, İsviçre, Danimarka ve İzlanda olduğu aktarıldı. Raporda Türkiye'nin günlük ortalama 275 bin 360 doz uygulayarak toplamda 18 milyon 55 bin 900 doz aşılama gerçekleştirdiği ve nüfusun yüzde 12.7'sinin aşılandığı belirtildi. Bakanlık verilerine göre 7 milyon 450 bin 769 kişiye ikinci doz aşının uygulandığı Türkiye'de nüfusun yüzde 8.9'una aşının 2'inci dozunu uyguladı.

EN FAZLA 2'İNCİ DOZ AŞIYI UYGULAYAN İLK 5 AVRUPA ÜLKESİ

Covid-19 aşılamasına ilişkin hazırlanan rapora göre, Avrupa'da en fazla 2'nci doz aşıyı uygulayan ilk 5 ülke Monaco, Man adası, Sırbistan, Malta ve Macaristan olduğu belirtildi. Monaco'da nüfusun yüzde 22.6'sının, Man adasında 18.1'inin, Sırbistan'a 15.6'sının, Malta'da 12.4'ünün, Macaristan'da ise 10.3'ünün aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

İNGİLTERE'DE TOPLAM 37 MİLYONDAN FAZLA DOZ AŞI UYGULANDI

İngiltere'de 37 milyondan fazla dozun uygulandığını belirten rapora göre nüfusun 47.5'inin aşılandığı nüfusun yüzde 8.5'inin ise aşının her iki dozunu aldığı aktarıldı. İngiltere'de günde ortalama 338 bin 576 doz aşı uygulandığı belirtildi.

ABD'DE NÜFUSUN YÜZDE 19.4'Ü TAMAMEN AŞILANDI

ABD'de günde ortalama 2 milyondan fazla doz aşı uygulanması ile toplamda nüfusa 171 milyon 476 bin 655 dozun aktarıldığı belirtildiği. ABD nüfusunun yüzde 33. 1'inin ilk aşı dozunu, yüzde 19. 4'ünün ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

İSVİÇRE'DE NÜFUSUN 7.1'İ AŞININ HER İKİ DOZUNU ALDI

İsviçre'de toplamda 1 milyon 604 bin 838 doz aşı uygulandığı ve günde ortalama 21 binden fazla doz aşı uygulandığı belirtildi. İsviçre, nüfusunun yüzde 11.7'sine aşı sağlarken, nüfusunun yüzde 7.1'ine aşının her iki dozunu uyguladı.

DANİMARKA'DA NÜFUSUN 7.2'Sİ İKİ DOZ AŞI OLDU

Danimarka'da nüfusun yüzde 13.9'u aşılanırken, yüzde 7.2'sine aşının her iki dozu uygulandı. Danimarka'da günde ortalama 15 bin doz aşı uygulanarak toplamda 1 milyon 220 bin 630 doz aşı uygulandığı belirtildi.

İZLANDA'DA NÜFUSUN YÜZDE 6.8'İ İKİ DOZ AŞI OLDU

İzlanda'da nüfusun yüzde 14.1'i aşılanırken, yüzde 6.8'ine aşının her iki dozu uygulandı. İzlanda'da günde ortalama 950 doz aşı uygulanarak toplamda 74 bin 603 doz aşı uygulandığı belirtildi

ALMANYA'DAKİ NÜFUSUN YÜZDE 5.6'SI AŞININ HER İKİ DOZUNU ALDI

Almanya, nüfusunun yüzde 5.6'sına aşının her iki dozunu uygularken nüfusun yüzde 13'üne Covid-19 aşısı sağladı. Günde ortalama 278 milyon doz aşı uygulayan Almanya toplamda 15 milyon 434 bin 496 doz aşı uyguladı.

HANGİ ÜLKE HANGİ AŞIYI KULLANIYOR

ABD, Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna, Novavax, Sanofi ve Johnson & Johnson aşılarından toplamda 1 milyar 210 milyon doz sipariş etti. Avrupa Birliği (AB) ise Pfizer/BioNTech aşısından 500 milyon doz, AstraZeneca aşısından 300 milyon doz sipariş ederek Moderna, Sanofi, CureVac ve Johnson & Johnson aşılarından toplamda 1 milyar 835 milyon aşı tedariği sözleşmesi yaptı.

İngiltere, Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Novavax, Sanofi, Vulneva ve Johnson & Johnson aşılarından sipariş ederek toplamda 417 milyon doz aşı sözleşmesi yaptı.

Söz konusu raporda yüzde 95 etkinlik göstererek en umut verici aşıların başında Pfizer-BioNTech aşısının geldiği belirtildi. Ayrıca Moderna'nın aşısının da yüzde 95 oranında etkili olduğunu aktaran raporda, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesinin Covid-19 aşısının yüzde 70, Sinovac'ın yüzde 50, Sputnik V aşısının yüzde 92, Sinopharm'ın aşısının ise yüzde 79 oranında etkili olduğu kaydedildi.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Münir Karaloğlu, Koronavirüs, Türkiye, Pfizer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyada 88 ülkede 2'nci doz Covid-19 aşısı uygulanıyor - Son Dakika


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