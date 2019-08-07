Son Dakika Haberleri: Dünyada altın madeni felaketleri: Listenin başında siyanür ve Kanadalı şirketler var
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Dünyada altın madeni felaketleri: Listenin başında siyanür ve Kanadalı şirketler var

14 dakika önce

Resmi veriler altın madenlerinin yol açtığı felaketlerin başında siyanür sızıntısının geldiğini gösteriyor. 1971 - 2015 yılları arasında kayıtlaya geçen 11 altın madeni kaynaklı felaketin 7'si siyanürlü suyla bağlantılı.

Dünyada altın madeni felaketleri: Listenin başında siyanür ve Kanadalı şirketler var, System.String[]
Kaz Dağları'nda madencilik faaliyeti yürüten Kanadalı şirket Alamos Gold, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada siyanürün doğaya sızma riskinin bulunmadığını öne sürdü.

Ancak resmi veriler altın madenlerinin yol açtığı felaketlerin başında siyanür sızıntısının geldiğini gösteriyor. 1971 - 2015 yılları arasında kayıtlaya geçen 11 altın madeni kaynaklı felaketin 7'si siyanürlü suyla bağlantılı.
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Kaz Dağları, Madencilik, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:11 
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