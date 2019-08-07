Dünyada altın madeni felaketleri: Listenin başında siyanür ve Kanadalı şirketler var
14 dakika önce
Resmi veriler altın madenlerinin yol açtığı felaketlerin başında siyanür sızıntısının geldiğini gösteriyor. 1971 - 2015 yılları arasında kayıtlaya geçen 11 altın madeni kaynaklı felaketin 7'si siyanürlü suyla bağlantılı.
Kaz Dağları'nda madencilik faaliyeti yürüten Kanadalı şirket Alamos Gold, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada siyanürün doğaya sızma riskinin bulunmadığını öne sürdü.
Ancak resmi veriler altın madenlerinin yol açtığı felaketlerin başında siyanür sızıntısının geldiğini gösteriyor. 1971 - 2015 yılları arasında kayıtlaya geçen 11 altın madeni kaynaklı felaketin 7'si siyanürlü suyla bağlantılı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:11
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