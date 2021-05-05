Dünyada benzerleri yok, doktor balıklar şifa saçıyor - Son Dakika

Dünyada benzerleri yok, doktor balıklar şifa saçıyor

05.05.2021 13:27

Dünyada benzerleri yok, doktor balıklar şifa saçıyor -Dünya'da sadece Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan doktor balıklar, sedef ve egzama hastalarına şifa oluyor Dünya'da sadece Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan doktor balıklar, sedef ve egzama hastalarına şifa oluyor.

Dünyada benzerleri yok, doktor balıklar şifa saçıyor

-Dünya'da sadece Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan doktor balıklar, sedef ve egzama hastalarına şifa oluyor

SİVAS - Dünya'da sadece Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan doktor balıklar, sedef ve egzama hastalarına şifa oluyor.

Sivas'ın Kangal ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan " Kangal Balıklı Kaplıca" dünyada sadece burada bulunan doktor balıklarıyla dikkat çekiyor. Şifa bulamayan sedef, egzama gibi cilt hastaları, 37 derecelik sıcaklıktaki selenyumlu suda doktor balıkların dokunuşları ile şifa buluyor. Dünyanın dört bir yanından şifa arayan cilt hastaları Sivas'a gelip doktor balıkları ziyaret ediyor. Hastalar burada 1 hafta gibi kısa bir sürede şifa bulabiliyor.

Covid bu kaplıcaya uğramadı

Balıklı kaplıcanın bulunduğu bölgede bugüne kadar hiç Covid-19 vakasına rastlanılmadı. Bu nedenle, maplıca suyundaki yoğun selenyumunda korona virüse iyi geldiği düşünülüyor. Buna rağmen Korona Virüs nedeniyle sessizliğe bürünen kaplıca da bazı hastalar alınan tedbirler eşliğinde tedavilerini sürdürüyor. Arkadaşının tavsiyesi üzerine binlerce kilometre yol kat ederek Almanya'dan bu kaplıcaya gelen Ramazan Aydoğan, gün geçtikçe iyileştiğini söyledi.

"Almanya'da gitmediğim doktor hastane kalmadı,"

Sedef hastası Ramazan Aydoğan, Almanya'da gitmediği doktor ve hastane kalmadığını belirtip " Kaşıntı yapıyor yatamıyorsun, insan utanıyor bu lekelerden dolayı. Almanya'da gitmediğim doktor hastane kalmadı. Türkiye'de İstanbul'da ki doktorlara da gittim. Hatta özel kremde yaptırdık. Hiçbir faydasını görmedim. Burayı Sivaslı bir arkadaş önerdi. İnternetten baktım balıklı çermiğe oda babasını getirmiş. 10 gün kalmış iyileşmiş. Bana Alman doktorda burayı söyledi. Git oraya faydasını görürsün dedi. Öylesine çıktık. 4 bin kilometre yol geldik. Faydasını görüyoruz yaralar iyileşti" dedi.

"Hastaların yüzde 90'ı şifa buluyor"

Ankara'dan şifa bulmak için kaplıcaya gelen Cemal isimli sedef hastası, kısa sürede fayda gördüğünü ifade edip "Bende sedef başladı. Sivaslı bir çocukluk arkadaşım vardı. Burayı o tavsiye etti. Yaralara faydası olacağını söyledi. Bende atladım buraya geldim, faydası oldu. Hafiften kaybolmaya başladı, azda olsa. Biraz daha uzun süre kalmamız lazım. Sedef ve egzama hastaları burada yüzde 90 fayda görür" ifadelerini kullandı.

Yan etkisi yok

Türkiye Kaplıcalar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, işletme sahibi olan Fuat Ünsal, balıklı kaplıcada uygulanan tedavinin hiçbir yan etkisi bulunmadığını belirtip, "Burası dünyada tek olan suyuyla, balığıyla özellikleriyle 37 derece sıcak suda selenyumu, silisyumu olan çeşitli bilinmeyen mineral olan bilim adamlarının sürekli üzerinde çalışma yaptığı bilimsel bir kaplıca. Sedef ve egzama hastalarının yan etkisiz dünyada tek tedavisi olan yer Kangal Balıklı Kaplıcasıdır. İçerisinde selenyumu olduğu içinde antiseptik özelliği vardır. Yüzlerce binlerce insanı yıllık tedavisini eder gönderir. Bunun yanında diğer başka cilt ve iç hastalıklarına da iyi geliyor ama öne çıkardığımız hastalık sedef ve egzama hastalığıdır. Dünyanın her yerinden de insanlar geliyor. Balıklı kaplıcada tedavi oluyorlar. Gelen hastalarımız 1 hafta gibi kısa bir sürede farkını çok görüyorlar. 21 gün boyunca kendilerini balıklara ve suya teslim ediyorlar" diye konuştu.

"Selenyum zaten ilaçtan ötedir"

Ünsal, selenyumun ilaçtan öte olduğunu ifade ederek, " Suda ki selenyum zaten ilaçtan ötedir. Buranın selenyumu kendisine has bir selenyum olan bir yer, hiçbir yerde olmayan selenyum eriği balıklı kaplıcada vardır. Balıklar dişsizdir, vantuzlamayla insanlarda ki sedef egzama hastalıklarının yaralarını alır. Aldığı içinde kısa sürede suyla temasını sağlar. Suyla temasını sağlayan yara kısa sürede tedavi olur. Onun için yan etkisi olmayan, kortizon kullanılmayan, ilaç kullanılmayan her şey doğal usullerle her türlü tedaviyi yaparak buradan insanları evlerine gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

"Kaplıcamızda daha bir tane vakaya bile rastlanmadı"

Ünsal, kaplıcada bir tane bile korona virüs vakasına rastlanmadığını aktararak, "Bilimsel olarak bizim çevremizde tanıdığımız profesörlerimizin çalışmaları ve incelemeleri var. Onlarda bu konuya bakıyorlar. Selenyumun korona virüse faydası olduğu tespit edildi zaten. Reklamlarda dahi çıkıyor. Bizimki doğal bir selenyum. Doğal bir selenyum olduğu için bizde daha korona virüse rastlanmadı. 14-15 aydır bu bela üzerimizde ama çok şükür bizim kaplıcamızda daha bir tane vakaya bile rastlanmadı. Personelimizden de bizlerden de korona virüs olan yok. Korona virüs rastlanmayan nadide yerlerden bir tanesi burası. Burası çok özel bir yer, gelip burada sağlıklarını bulabilirler. Korona virüse gelince bizim bölgemizde, buraya yakın köylerde burayı kullanan insanlarda hiçbir şekilde korona virüs olmadı" sözlerine ekledi.

Dünyada benzerleri yok, doktor balıklar şifa saçıyor
Dünyada benzerleri yok, doktor balıklar şifa saçıyor
Dünyada benzerleri yok, doktor balıklar şifa saçıyor
Dünyada benzerleri yok, doktor balıklar şifa saçıyor

Koronavirüs, Almanya, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyada benzerleri yok, doktor balıklar şifa saçıyor - Son Dakika


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