Dünyada bir ilk: Bir kent laboratuvara dönüştürüldü - Son Dakika

Dünyada bir ilk: Bir kent laboratuvara dönüştürüldü

27.02.2021 16:54
Dünyada bir ilk: Bir kent laboratuvara dönüştürüldü, System.String[]

Serrana 45 bin nüfuslu bir Brezilya kentinin sürü bağışıklığında bir ilk olması hedefleniyor.

Serrana 45 bin nüfuslu bir Brezilya kentinin sürü bağışıklığında bir ilk olması hedefleniyor. Nasıl mı? Bir araştırma laboratuvarına dönüştürülen kentin tüm sakinleri aşılanarak.Covid-19 dendiğinde akla ilk olarak hangi şehirler geliyor? Salgın, dünyadaki hangi kentleri akıllarımıza kazıdı?

Tabii ki ilk sırada, salgının ilk patlak verdiği düşünülen Çin'in Vuhan kenti yer alıyor.

Yine koronavirüsün en çok etkilediği İtalya'nın Bergamo, ABD'nin New York, Ekvador'un Guayaquil ve Brezilya'nın Manaus kentleri de salgın ile ilgili olarak en çok gündeme gelen şehirlerden.

Peki, Covid-19'un kontrol altına alınmasını başarıp tarih sayfalarında yer alacak kent hangisi olacak?

Bu sorunun henüz bir yanıtı yok ama bir aday var. Brezilya'nın, 45 bin nüfuslu küçük kenti Serrana. Daha çok bir kasaba olarak nitelendirilebilecek, Sao Paulo'ya 300 km uzaklıktaki bu kent, pek de tanınmıyor. Ama bu yakında değişebilir.

Kentte büyük bir aşılama çalışması başlatıldı ve bu kapsamda yürütülecek araştırma, virüs ile ilgili merak edilen pek çok soruya yanıt bulunmasını sağlayabilir.

"Tarihi proje, gurur duyuyorum"

30 bin kent sakinine, Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'ın yapılması hedefleniyor. Geçen hafta itibariyle aşılar yapılmaya başlandı. Kentteki her üç kişiden ikisi aşılanacak. Her şey planlandığı gibi gittiği takdirde de aşının virüsün yok edilmesinde etkili olup olmadığını öğrenebileceğiz.

Araştırma projesinin mimarlarından biri Serrana Belediye Başkanı Leonardo Capitelli. Kent sakinleri, Kasım ayındaki yerel seçimleri, salgınla etkili ve güçlü mücadele sözü vererek kazanan 38 yaşındaki genç siyasetçiye kısaca Leo diye hitap ediyor.

Serrana doğumlu, iki çocuk babası Capitelli, basında "S Projesi" olarak adlandırılan aşılama kampanyasına halk desteğini sağlamak için çok emek verdi, yoğun çalışmalar yürüttü.

DW'ye konuşan Capitelli, "Halkın bir temsilcili olarak, bu tarihi projenin bir parçası olabilmek, Serrana halkının koruyucu aşı olmasına destek sağlamak, muazzam bir gurur" dedi. Capitelli, "Bu bizim bilime hizmet ederek yeni bir çığır açılması ve küresel çapta yaşam süresinin uzatılması çabalarına katkı sunmada öncü olmamızı sağlıyor" diye konuştu.

Halk destek veriyor

Belediye Başkanı Capitelli'nin makamındaki masasının üzerindeki haritada projenin ayrıntıları yer alıyor.

Haritada, kimin ne zaman aşı olacağına dair sıralama ve zamanlama, renklendirilmiş farklı bölgelerle yansıtılıyor. Örneğin haritada yeşile boyanmış bölgedeki kent sakinlerine, Çarşamba günü itibariyle aşı yapılmaya başlandı. Bu bölge tamamlandıktan sonra sıra haritada sarıya boyanmış bölgede yaşayanlara gelecek. Bunları gri ve maviye boyanmış diğer bölgelerde yaşayan kent sakinleri izleyecek. Tüm bölgelerde hedeflenen aşılar yapıldıktan sonra bu sefer ikinci doz için ikinci tur aşılama çalışmaları başlatılacak. Kitlesel aşılama çalışmalarının iki ayda tamamlanması bekleniyor.

Belediye Başkanı Capitelli, halkın projeye destek verdiğini söylerken "Sadece bağışıklık kazanacakları için değil, aynı zamanda aşı olarak ailelerini de koruyacakları için çok heyecanlılar ve büyük beklentileri var" sözlerini kaydetti.

Neden Serrana?

Brezilya'nın saygın Butantan Enstitüsü'nün klinik araştırmalar direktörü Ricardo Palacios, Serrana'nın en çok koronavirüs vakasının bulunduğu bölgelerden biri olduğu için seçildiğini açıkladı.

Aynı zamanda Serrana'daki araştırmaya liderlik eden isimlerden biri olan Palacios, çok büyük bir kent olmadığı için projenin burada daha etkin bir şekilde uygulanabildiğini, ayrıca hem halkın hem de kent yöneticilerinin de çok güçlü destek sağladığına işaret etti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs için her ne kadar "basit bir grip" açıklamasını yapmış olsa da ülkenin bilim insanları, uluslararası alandaki meslektaşları gibi salgına karşı yoğun bir mücadele yürütüyor. "Bu gayet tabii ki bizim yükümlülüğümüz" diyen Palacios, "Ama tabii ki hükümetin daha çok destek vermesini isterdik" sözlerini de ekledi.

Brezilya, salgından en çok etkilenen ülkelerden. John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre 10 milyonu aşkın vakaya rastlanan Brezilya'da yaklaşık 250 bin kişi hayatını Covid-19 nedeniyle kaybetti. En yüksek ölümler ABD'den sonra Brezilya'da yaşandı. En çok koronavirüs vakalarının görüldüğü ülkeler sıralamasında da Brezilya, ABD ve Hindistan'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Hedef sürü bağışıklığı

Tüm dünyanın dikkatleri Serrana'ya çevrilmiş durumda. Kentteki devlet hastanesinin başhekimi Marco Borges, yürütülen çalışmalardan olumlu sonuç alınmasını umut ettiğini, iyimser olduğunu söyledi.

Üç ay içerisinde ilk sonuçların değerlendirileceğine dikkat çeken Borges, "Proje bir yıl sürecek ama ilk bulgulara 12, 13 hafta içinde ulaşabiliriz. Aşının virüsün bulaşmasını nasıl etkilediğini, Covid-19 kaynaklı ağır vakaları ve ölümleri önleyip önlemediğini görebileceğiz" diye konuştu.

Kentte hummalı aşı çalışmaları devam ediyor. Aşıdan sadece 18 yaşın altındakiler, hamile ve bebek emziren kadınlar ve kısa bir süre önce ateşi çıkmış kişiler istisna tutuluyor. Başhekim Borges, günümüzde Covid-19 ile ilgili olarak sürü bağışıklığının mümkün olup olmadığı konusunda yeterli bilgiye sahip olunmadığına işaret ederek, aşılama çalışmalarının ilk sonuçlarını görmek için sabırsızlıkla Mayıs ayını beklediğini kaydetti.

Marco Borges, "O zaman herkes sürü bağışıklığının nasıl işlediğini görebilecek" dedi.

Oliver Pieper

(c)

Dünyada bir ilk: Bir kent laboratuvara dönüştürüldü

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Sao Paulo, Brezilya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam Dünyada bir ilk: Bir kent laboratuvara dönüştürüldü - Son Dakika


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