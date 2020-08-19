Dünyada bir ilk; karakulak ve vaşak Anadolu'da aynı bölgede - Son Dakika

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Dr. Yasin İlemin, Anadolu'nun ender görülen yabani kedi türlerinden karakulak (Caracal caracal) ve vaşakların Anadolu'da (Lynx lynx) bir arada yaşadığı ekosistem bulunduğunu belirterek, "Dünya ve ülkemiz için ilk tespit" dedi.

Türkiye'de yaban hayatı ve yabani kedi türlerinden karakulak ve vaşak ile ilgili araştırmalarıyla tanınan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, yaklaşık 15 yıldır nesli tehdit altında olan kedigiller familyasından karakulak (Caracal caracal) ve yaban hayatı üzerine çalışmalar yaptığını söyledi. Hayvanın yaşam alanlarının tespit edilmesi için belirledikleri bölgelerde arazi çalışmaları yürüttüklerini anlatan Dr. İlemin; iz tespiti, kıl ve doku örneği toplama ve fotokapanlarla tespit gibi çeşitli yöntemler ile bu canlılara ait verileri topladıklarını kaydetti.