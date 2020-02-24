Dünyada bir ilk: Lüksemburg'da tren, tramvay ve otobüs 1 Mart'tan itibaren ücretsiz oluyor

Lüksemburg dünyada toplu taşımayı ücretsiz hale getiren ilk ülke olmaya hazırlanıyor. 1 Mart tarihinden itibaren ülkedeki tüm tren, tramvay ve otobüsler ücretsiz olacak. Ancak yurt dışına giden trenler ve bütün birinci sınıf biletler ücretli olmaya devam edecek.



2018'den bu yana hazırlanan bu planın amacının kişisel araçlardan vazgeçmek olduğunu vurgulayan Hükümet Sözcüsü Dany Frank, "Artık kimsenin bilet almaya ihtiyacı kalmayacak sadece kontrol esnasında geçerli bir kimlik göstermeleri gerekecek" dedi.