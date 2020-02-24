Son Dakika › Dünya › Dünyada bir ilk: Lüksemburg'da tren, tramvay ve otobüs 1 Mart'tan itibaren ücretsiz oluyor - Son Dakika Dünya
Dünyada bir ilk: Lüksemburg'da tren, tramvay ve otobüs 1 Mart'tan itibaren ücretsiz oluyor
7 saat önce
Lüksemburg dünyada toplu taşımayı ücretsiz hale getiren ilk ülke olmaya hazırlanıyor. 1 Mart tarihinden itibaren ülkedeki tüm tren, tramvay ve otobüsler ücretsiz olacak. Lüksemburg hükümeti yıllık 41 milyon euroya mal olacak bu proje ile trafiği rahatlatmayı ve karbon salınımını azaltmayı hedefliyor
Lüksemburg dünyada toplu taşımayı ücretsiz hale getiren ilk ülke olmaya hazırlanıyor. 1 Mart tarihinden itibaren ülkedeki tüm tren, tramvay ve otobüsler ücretsiz olacak. Ancak yurt dışına giden trenler ve bütün birinci sınıf biletler ücretli olmaya devam edecek.
2018'den bu yana hazırlanan bu planın amacının kişisel araçlardan vazgeçmek olduğunu vurgulayan Hükümet Sözcüsü Dany Frank, "Artık kimsenin bilet almaya ihtiyacı kalmayacak sadece kontrol esnasında geçerli bir kimlik göstermeleri gerekecek" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:57
Son Dakika Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışmasında aynı aileden 3 kişi öldü Anadolujet yolcularını 21 ülkeye 1 dolara uçuracak Çin'de koronavirüs sebebiyle yılın en önemli siyasi toplantısı ertelendi Rusya, müttefiki Esed rejimine büyük kalibreli toplar gönderdi