Dünyada bir ilk: Lüksemburg'da tren, tramvay ve otobüs 1 Mart'tan itibaren ücretsiz oluyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünyada bir ilk: Lüksemburg'da tren, tramvay ve otobüs 1 Mart'tan itibaren ücretsiz oluyor - Son Dakika Dünya

Dünyada bir ilk: Lüksemburg'da tren, tramvay ve otobüs 1 Mart'tan itibaren ücretsiz oluyor

7 saat önce

Lüksemburg dünyada toplu taşımayı ücretsiz hale getiren ilk ülke olmaya hazırlanıyor. 1 Mart tarihinden itibaren ülkedeki tüm tren, tramvay ve otobüsler ücretsiz olacak. Lüksemburg hükümeti yıllık 41 milyon euroya mal olacak bu proje ile trafiği rahatlatmayı ve karbon salınımını azaltmayı hedefliyor

Dünyada bir ilk: Lüksemburg'da tren, tramvay ve otobüs 1 Mart'tan itibaren ücretsiz oluyor, System.String[]

Lüksemburg dünyada toplu taşımayı ücretsiz hale getiren ilk ülke olmaya hazırlanıyor. 1 Mart tarihinden itibaren ülkedeki tüm tren, tramvay ve otobüsler ücretsiz olacak. Ancak yurt dışına giden trenler ve bütün birinci sınıf biletler ücretli olmaya devam edecek.


2018'den bu yana hazırlanan bu planın amacının kişisel araçlardan vazgeçmek olduğunu vurgulayan Hükümet Sözcüsü Dany Frank, "Artık kimsenin bilet almaya ihtiyacı kalmayacak sadece kontrol esnasında geçerli bir kimlik göstermeleri gerekecek" dedi.

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Lüksemburg, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:57 
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