Dünyada ciddi artış beklenen grip ve Kovid-19'a karşı "tedbirlere devam" uyarısı - Son Dakika
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Dünyada ciddi artış beklenen grip ve Kovid-19'a karşı "tedbirlere devam" uyarısı

09.10.2022 11:18
Dünyada ciddi artış beklenen grip ve Kovid-19'a karşı "tedbirlere devam" uyarısı

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, bu sene tüm dünyada, önlemlerin bırakılması nedeniyle grip ve Kovid-19 dahil soğuk algınlığına etken olan tüm viral hastalıklarda artış yaşanmaya başladığını ifade ederek, aşı yaptırılması ve...

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, bu sene tüm dünyada, önlemlerin bırakılması nedeniyle grip ve Kovid-19 dahil soğuk algınlığına etken olan tüm viral hastalıklarda artış yaşanmaya başladığını ifade ederek, aşı yaptırılması ve salgın dönemindeki tedbirlerin sürdürülmesi konusunda uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Balık, grip vakalarındaki artışı AA muhabirine değerlendirdi.

Kıştan çıkan güney yarım kürede, özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda'da bu yıl grip patlaması yaşandığını aktaran Balık, bu yıl Türkiye'nin bulunduğu kuzey yarım kürede de grip başta olmak üzere solunum yoluyla buluşan tüm virüs kaynaklı enfeksiyonlarda ciddi artış beklendiğini bildirdi.

Balık, sözlerine şöyle devam etti:

"Avustralya'da son 5 senenin en yüksek sayıda grip vakaları görüldü. Diğer yandan zaten bilim insanlarının değerlendirmesi doğrultusunda da 2 yıldan fazla bir süreden beri solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlardan korunmada en önemli faktörlerden biri olan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına, Kovid-19 salgını sürecinde birebir uyulması, grip ve diğer solum yolu hastalıklarının görülme sıklığı oldukça azalttı, hatta görülmedi. Bu durumda, bağışıklık sistemleri de şimdi 2 yıldır karşılaşılmayan bu virüslere yabancılık yaşayacaktır. Bu nedenlerle, insanlar bu virüslerle karşılaştıklarında bu sene neredeyse tüm dünyada, salgına bağlı önlemler de bırakıldığından başta grip olmak üzere Kovid-19 dahil soğuk algınlığı etkeni olan diğer tüm virüslerde artış yaşanmaya başladı ve daha da artması öngörülüyor."

"Hastalık belirtisi olan çocuk ya da erişkin iyileşene kadar evde kalmalı"

Grip başta olmak üzere solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonlarda topluma yayılımda en önemli etkenlerden birinin okul çağındaki çocuklar olduğuna işaret eden Balık, "Çünkü çocukların uzun süre kapalı bir mekan olan sınıfta bir arada olmaları, enfeksiyonların hızlıca yayılmasına olanak veriyor. Çocuklar da önce ailelerine bulaştırıyor ve böylece kısa sürede topluma yayılım söz konusu oluyor." dedi.

Okullarda maske zorunluluğu ve salgın kısıtlamaları olmadığını hatırlatan Balık, şöyle devam etti:

"Çocuklar, okulda maske takmayacakları için ve uzun süredir bağışıklık sistemleri bu virüslerle karşılaşmadığı için özellikle çocuklarda bulaştırıcı özellikli bu enfeksiyonların geçmiş yıllara oranla çok daha fazla görüleceği öngörülüyor.

Bu yıl öngörülen bu hastalıkların görülme sıklığını azaltmak için bazı tedbirleri almakta fayda var. Okullarda tedbir kuralları şu an uygulanmadığından, en önemli görev ailelere düşüyor. Çocuğunda hastalık belirtisi olan ebeveynler, çocuklarını kesinlikle okula göndermemeli. Yetişkinler de aynı şekilde bu tedbir almalı. Yetişkinlerin de enfeksiyon görülmesi halinde hastalık geçene kadar evde kendini izole etmesi, toplu taşım araçlarına binmemesi, iş yerine gitmemeleri gerekiyor. Bu anlamda, iş yeri sahiplerinin şimdiden çalışanlarına bu uyarıda bulunmaları gerekiyor. Bu şekilde, iş yerinde çok daha fazla kişinin hastalanmamasını ve iş kaybının önlenmesini sağlayacaktır. Bu nedenle, hastalık belirtisi olan çocuk ya da erişkin, iyileşene kadar evde kalmalı."

Salgın döneminde kazanılan maske, mesafe ve hijyene yönelik tedbirlerin mevsimsel grip dönemi boyunca uygulanmasının fayda sağlayacağının altını çizen Balık, bunun bir davranış biçimine dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

Balık, "Bu kapsamda, bu dönemde toplu taşım araçlarında maske kullanılması, el hijyenin sağlanması virüslerin bulaşmasını önemli ölçüde engelleyecektir."

"Kovid-19 vakalarında da artış bekleniyor"

Gripten korunmada aşının önemine dikkati çeken Balık, Türkiye'de 65 yaş üstü ve risk grubunda olan. kişilere grip aşılarının ücretsiz olarak yapıldığını hatırlattı.

Balık, risk grubunda yer alan bu kişilerin mutlaka en kısa sürede grip aşılarını yaptırması gerektiğini vurgulayarak, "Aynı Kovid-19'da olduğu gibi grip de bu risk grubundaki kişilerde ağır hatta ölümcül seyredebiliyor. Hatta risk grubundakilerin, zatürre aşılarını da yaptırmaları gerekiyor." uyarısında bulundu.

Balık, risk grubu dışında kalan 12 yaş üstündekilerin de hatırlatıcı dozlarını yaptırmasını tavsiye ederek, "Bu durumda hem grip hem de Kovid-19'a bağlı aynı anda artışların olması, sağlık sistemlerine ciddi bir yük getirecektir. Dolayısıyla, aşıların tamamlanması, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte maskesiz bir şekilde kapalı ortamlarda olunmaması önem taşıyor. Selamlaşırken kucaklaşma alışkanlığından vazgeçilmesi, bulaşın önlenmesinde önemli bir tedbir olacaktır. Eller sık sık yıkanmalı, tokalaşmaktan bile bu dönemde kaçınılmalı." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyada ciddi artış beklenen grip ve Kovid-19'a karşı 'tedbirlere devam' uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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