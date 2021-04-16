Dünyada Covid-19'a bağlı toplam can kaybı 3 milyonu geçti - Son Dakika

Dünyada Covid-19'a bağlı toplam can kaybı 3 milyonu geçti

16.04.2021 10:06
Dünyada Covid-19'a bağlı toplam can kaybı 3 milyonu geçti, System.String[]

Dünya genelinde korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 3 milyon 243'e ulaştı.

Dünya genelinde korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 3 milyon 243'e ulaştı.

Dünyada hızla yayılarak küresel bir sağlık tehdidi olmaya devam eden yeni tip korona virüse (Covid-19) ilişkin verileri derleyen Worldometers sitesine göre, dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının toplamda 3 milyon 243'e ulaştığı, toplam vaka sayısının ise 139 milyon 716 bin 185'e yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybının 578 bin 993 kişi ile ABD'de kaydedildiği belirtilirken, ABD'yi takiben en fazla can kaybı 365 bin 954 ile Brezilya, 211 bin 213 ile Meksika, 174 bin 335 ile Hindistan, 127 bin 191 ile İngiltere, 115 bin 937 ile İtalya, 104 bin 398 ile Rusya, 100 bin 73 ile Fransa ve 80 bin 141 ile Almanya'da kaydedildi.

En fazla vaka ABD'de

Dünyada Covid-19 nedeniyle en fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ABD'de toplam vaka sayısı ise 32 milyon 224 bin 139'a yükseldi. ABD'de Covid-19 ile mücadelede günde ortalama 3 milyondan fazla doz aşı uygulanması ile toplamda 198 milyon 317 bin 40 doz aşılama yapıldı. ABD'de aşılama kampanyası ile nüfusun yüzde 37.9'una ilk aşı dozunu, yüzde 23.6'sına ise aşının her iki dozunun uygulandığı belirtildi.

ABD'den sonra Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybının görüldüğü 2'inci ülke olan Brezilya'da toplam vaka sayısı ise 13 milyon 758 bin 93'e yükseldi. Brezilya da nüfusun yüzde 11.8'ine aşılama yapıldığı, toplamda 32 milyon 775 bin 437 doz aşı uygulandığı açıklandı.

En fazla can kaybının yaşandığı 3'üncü ülke Meksika'da toplam vaka sayısı ise 2 milyon 295 bin 435'e yükseldi. Meksika'da korona virüsü engellemek için toplamda 12 milyon 407 bin 625 doz aşı uygulanarak nüfusun 7.7'sinin aşılandığı belirtildi.

Avrupa'daki en fazla can kaybı İngiltere'de

Pandeminin başından bu yana toplamda 4 milyon 380 bin 976 vakanın kayıtlara geçtiği İngiltere'de, toplam can kaybı 127 bin 191'e yükseldi. Nüfusunun yüzde 48.6'sına aşı sunan İngiltere'de toplamda 32 milyon 444 bin 439 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 8 milyon 513 bin 864 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

İtalya'da toplam vaka sayısı 3 milyon 826 bin 156'ya yükseldi. Ülkede korona virüsü engellemek için toplamda 14 milyon 47 bin 722 doz aşı uygulanarak nüfusun yüzde 16.3'ü aşılandı. Nüfusun yüzde 6.9'una ise aşının her iki dozunun uygulandığı belirtildi.

Küresel nüfusun yüzde 5.6'sı aşılandı

Ülkelerin resmi web sitelerinden ve resmi açıklamalarından Covid-19'a ilişkin verileri analiz ederek aşı dozlarının raporunu hazırlayan Bloomberg'e göre dünya genelinde 154 ülkede 848 milyondan fazla doz aşı uygulandığı belirtildi. Raporda, dünyadaki günlük aşı uygulanma oranının ortalama 17.9 milyon doz olduğu ve küresel nüfusun yüzde 5.6'sının aşılandığı belirtildi.

Raporda nüfusuna oranla en fazla aşılama yapan ülkeler arasında, İsrail, İngiltere ve ABD'nin olduğu belirtilirken en fazla aşı dozu uygulayan ülkelerin sırasıyla ABD, Çin, Hindistan, Avrupa Birliği ve İngiltere olduğu belirtildi. - MANCHESTER

Dünyada Covid-19'a bağlı toplam can kaybı 3 milyonu geçti

Avrupa Birliği, Koronavirüs, Brezilya, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyada Covid-19'a bağlı toplam can kaybı 3 milyonu geçti - Son Dakika


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