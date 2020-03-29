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Dünyada Covid-19: ABD'de 3 eyalet için seyahat uyarısı
6 saat önce
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde yaşayanlar için 14 gün geçerli olacak "zorunlu olmayan tüm iç seyahatlerden kaçınma" çağrısında bulundu
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi haline gelen New York eyaleti ile komşuları New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde yaşayanlar için "14 gün boyunca zorunlu olmayan tüm iç seyahatlerden kaçınmaları" uyarısı yapıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi doğrultusunda ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), söz konusu üç eyaletle ilgili uyarı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:14
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