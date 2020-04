Dünyada Covid-19 | Beyaz Saray sağlık ekibi açıkladı: ABD'de 100 ila 200 bin kişi ölebilir

Dünyada yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınında toplam vaka sayısı 860 bini geçti, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bini aştı. Covid-19 tedavisi gören 178 binden fazla kişi ise iyileşti.



Covid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 12 bin 428 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da gerçekleşti. Onu 8 bin 464 can kaybıyla İspanya ve 4 bin 055 can kaybıyla ABD takip etti.