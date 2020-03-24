Dünyada Covid-19: Çin Vuhan'daki önlemleri gevşetiyor, İran'da 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Bütün dünyada yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları hızla yayılırken, ülkeler de önlemlerini giderek artırıyor. Çin ise salgının ilk çıktığı Vuhan eyaletinin bir çok bölgesinde vaka sayısının azalması üzerine iki ay önce getirdiği sokağa çıkma yasağını gevşeteceğini açıkladı. Bununla birlikte Vuhan kent merkezinde yasak 8 Nisan'a kadar sürecek.



Vaka sayısının arttığı İran'dan ise 6 yaşında bir çocuğun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kuzey Horasan Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamada, eyalette şu ana kadar 189 kişide Covid-19 tespit edildiği, bu hastalardan 19'unun yaşamını yitirdiği ve 6 yaşındaki bir çocuğun da ölenlerin arasında olduğu ifade edildi.