Dünyada dijital suçlar yüzde 25 arttı

Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, "KSN altyapımız tarafından sağlanan verilere göre, dünya çapında dijital suçta yüzde 25'lik artış görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kasperksy, 2020 yılı boyunca günde yaklaşık 360 bin yeni kötü amaçlı dosya topladıklarını söyledi.

KSN altyapıları tarafından sağlanan verilere göre, dünya çapında dijital suçta yüzde 25'lik bir artış gördüklerini belirten Kaspersky, "Siber suçlular, kimlik avı e-postalarında ve hedefli saldırılarda koronavirüs temasından yararlanarak artan çevrimiçi yükten yararlanmaktan çekinmiyor. Kısacası dur-durak bilmiyorlar ve bize de izin vermiyorlar." diye konuştu.

Kaspersky, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020'deki satış sonuçlarımız şirket tarihinin en iyileri arasındaydı. Kaspersky'nin küresel geliri yüzde 2,8 artarak 703,9 milyon dolara ulaştı. Şirketin satışları Rusya'da yüzde 16, Latin Amerika'da yüzde 15, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'da yüzde 14 ve Avrupa'da yüzde 6 arttı. Şu anda, endüstriyel segmentte oldukça iyi büyüyen Batı Avrupa'da en büyük umutları görüyoruz. Latin Amerika, Afrika, Orta Doğu ve bazı Asya ülkelerinde de durum aynı.

İşimiz açısından, pandeminin etkilediği tek taraf ortaklarımız ve müşterilerimizle yüz yüze görüşmelerimizi en aza indirmemiz oldu. Ayrıca katıldığımız veya düzenlediğimiz etkinlik ve konferansların neredeyse tamamı online veya hibrit formatta gerçekleşiyor. Bunun dışında herhangi bir konuda değişiklik yapmamıza gerek kalmadı. Siber güvenlik sektörü söz konusu olduğunda, bilgi güvenliği pazarı konusunda iyimserlikten daha fazlasıyız. Çevrim içi moda bu geçişte birçok kuruluş için siber güvenlik ihtiyacı arttı. Bu özellikle büyük şirketler ve kamu kurumları için geçerli. Aslında sektörümüzün salgını diğerlerinden daha kolay atlatacağına inanıyorum."

"Uzaktan çalışmak kalıcı olacak gibi görünüyor"

Uzaktan çalışmanın kalıcı olacak gibi göründüğünü belirten Kaspersky, "Çalışanların çoğu esnek çalışma uygulamaları istiyor ve neredeyse dörtte üçü hibrit bir yaklaşımı sürdürmek istiyor. Küçük ve orta ölçekli işletme segmentlerinde iletişim ve iş birliği çalışmaları için hizmetlerin aktif kullanımı nedeniyle müşteriler, bulut uygulama güvenliği ve hassas veri koruma araçları arıyor." diye konuştu.

Kaspersky Endpoint Security Cloud, BT yöneticisinin ihtiyaç duyduğu her yerden yönetilebilen ve çalışanların uç nokta cihazlarına uzaktan yüklenebilen kapsamlı bir güvenlik ürünü olduğunu kaydeden Kaspersky, kurumsal cihazlarda kullanılan bulut hizmetlerinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olan bir bulut bulma özelliğinin de olduğunu, bu, şirketlerin iş verilerinin işlenmesi için yalnızca güvenilir hizmetlerin kullanılmasını sağlamalarına yardımcı olduğunu belirtti.

Kaspersky, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olgun siber güvenlik düzeyine sahip büyük şirketler için Kaspersky Expert Security çerçevesine sahibiz. Bu tür kuruluşlar için BT güvenliğinin tüm yönlerini kapsayan kapsamlı bir çözüme sahip olmak önemlidir. Çözüm, Kaspersky Anti-Targeted Attack Platform'u temel alır ve müşterinin SOC ekibini geliştirmek için en son tehdit istihbaratı ve düzenli profesyonel eğitim sunar. Şirketlerin uzaktaki çalışanlarını güvenlik temelleri konusunda eğitmelerine yardımcı olmak için güvenlik bilinci portföyü de sunuyoruz. Kaspersky Automated Security Awareness Platform ve Kaspersky Adaptive Online Training, tüm çalışanlar için yararlı. Kaspersky Interactive Protection Simulation, işletme yöneticileri için tasarlanmış bir ekip rol yapma oyunudur ve Cybersecurity for IT Online ise BT personelleri için tasarlanmıştır."