Dünyada doğurganlık hızı listesi değişti: Fransa ilk sırada, Türkiye üçüncü - Son Dakika
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Dünyada doğurganlık hızı listesi değişti: Fransa ilk sırada, Türkiye üçüncü

21.05.2022 15:14
Dünyada doğurganlık hızı listesi değişti: Fransa ilk sırada, Türkiye üçüncü

Nüfusun belirli oranına göre hesaplanan doğurganlık hızı istatistiklerinde uzun yıllardır zirveyi oynayan Türkiye, 2020'de düşüş yaşadı. Liderliği 2020 yılı itibarıyla Fransa'ya kaptıran Türkiye'de oranlar düşerken, Fransa Avrupa'nın toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu ülke oldu. İkinci sırada ise Romanya yer aldı.

Avrupa ülkeleri arasında yapılan doğurganlık hızında listede değişiklikler oldu. Nüfusun belirli oranına göre hesaplanan doğurganlık hızı istatistiklerinde uzun yıllardır zirveyi oynayan Türkiye, 2020'de düşüş yaşadı.

FRANSA ZİRVEDE

Liderliği 2020 yılı itibarıyla Fransa'ya kaptıran Türkiye'de oranlar düşerken, Fransa Avrupa'nın toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu ülke oldu.

TÜRKİYE 3. SIRADA

Türkiye, Romanya'nın da gerisine düşerek üçüncü sıraya geriledi. Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor. Türkiye'de toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken bu sayı 2021 yılında 1,70 çocuk olarak gerçekleşti.

EN DÜŞÜK DOĞURGANLIK HIZI MALTA'DA

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (AB) Eurostat ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre AB üyesi 27 ülkede toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2020 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke 1,83 çocuk ile Fransa oldu. En düşük toplam doğurganlık hızına sahip ülke ise 1,13 çocuk ile Malta oldu. Toplam doğurganlık hızı 2020 yılında 1,76 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 3. sırada yer aldı. AB ortalaması ise 1,5'de kaldı.

Diğer bazı ülkelerdeki toplam doğurganlık hızı şöyle: Danimarka 1,68; Belçika 1,55; Hollanda 1,54; Almanya 1,53; Portekiz 1,4; Yunanistan 1,39 ve İspanya 1,19.

ÜLKEMİZDE DOĞURGANLIK HIZI DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE

Türkiye 2020 yılına kadar toplam doğurganlık hızında genel olarak Avrupa ülkeleri içinde en üst sıradaydı. Öte yandan, Türkiye'de toplam doğurganlık hızı son yıllarda düşüş eğiliminde. 2001 yılında 2,38 olan hız 2021'de 1,7'ye kadar düştü.

Kaba doğum hızı ise bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade ediyor. Kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2020 yılında binde 13,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2020 yılında 13,3 doğum düştü.

Avrupa'da 2020 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu ülke ise Türkiye oldu. İkinci sırada ise binde 11,2 ile İrlanda var. Kaba doğum hızının en düşük olduğu ülke ise binde 6,8 ile İtalya. AB ortalaması ise binde 9,1.

Kaba doğum hızı diğer ülkelerde ise şöyle: İsveç binde 10,9; Fransa binde 10,9; Belçika binde 9,9; Almanya binde 9,3; Bulgaristan binde 8,5; Yunanistan binde 7,9; İspanya binde 7,2 ve İtalya binde 6,8.

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