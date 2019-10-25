“Dünyada ekonomi artık doğuya kayıyor”

Dünyada pazar sorunu olmadığını, kaliteli ve katma değerli ürünler üretip çabalamakla önemli mesafeler alınabileceğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan "Dünya ekonomisinin yüzde 50'si doğuda. Onun için doğuya ihracatımızı artırmak durumundayız" dedi.