Son Dakika Haberleri: “Dünyada ekonomi artık doğuya kayıyor”
Son Dakika Ekonomi “Dünyada ekonomi artık doğuya kayıyor”

“Dünyada ekonomi artık doğuya kayıyor”

1 saat önce

Dünyada pazar sorunu olmadığını, kaliteli ve katma değerli ürünler üretip çabalamakla önemli mesafeler alınabileceğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan "Dünya ekonomisinin yüzde 50'si doğuda.

“Dünyada ekonomi artık doğuya kayıyor”, System.String[]

Dünyada pazar sorunu olmadığını, kaliteli ve katma değerli ürünler üretip çabalamakla önemli mesafeler alınabileceğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan "Dünya ekonomisinin yüzde 50'si doğuda. Onun için doğuya ihracatımızı artırmak durumundayız" dedi.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Abdurrahman Kaan, Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'nun kurmayları ile İYİ Partililer atıştı
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Konut hesabında kritik değişiklikler! Yetki Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geçti Tecil faiz oranı düşürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 12:07:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: “Dünyada ekonomi artık doğuya kayıyor”
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]