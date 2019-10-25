“Dünyada ekonomi artık doğuya kayıyor”
1 saat önce
Dünyada pazar sorunu olmadığını, kaliteli ve katma değerli ürünler üretip çabalamakla önemli mesafeler alınabileceğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan "Dünya ekonomisinin yüzde 50'si doğuda.
Dünyada pazar sorunu olmadığını, kaliteli ve katma değerli ürünler üretip çabalamakla önemli mesafeler alınabileceğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan "Dünya ekonomisinin yüzde 50'si doğuda. Onun için doğuya ihracatımızı artırmak durumundayız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:24
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