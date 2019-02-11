Son Dakika Haberleri: Dünyada Ekonomik Büyüme Rakamları Açıklandı

Dünyada Ekonomik Büyüme Rakamları Açıklandı

2 gün önce

Almanya'nın Münih kentinde bulunan Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IFO), 2019 yılında dünya ekonomisinin büyümesiyle ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

Dünyada Ekonomik Büyüme Rakamları Açıklandı, System.String[]
Almanya'nın Münih kentinde bulunan Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IFO), 2019 yılında dünya ekonomisinin büyümesiyle ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Araştırma, dünya ekonomisinin büyümede son 7 yılın en kötü durumda olduğunu ortaya koydu.

Almanya'nın Münih kenti merkezli Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IFO), 2019 yılı dünya ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı. Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün 122 ülkede bin 300 uzmanla üç aydır yaptığı araştırmada başta ABD ekonomisi olmak üzere gelişmiş ülkelerde büyüme rakamlarının üst üstü dördüncü kez düşürüldüğünü belirledi. IFO Başkanı Clemens Fuest, "Küresel ekonomi giderek zayıflıyor. Özel tüketim, yatırım ve dünya ticaretinde daha zayıf bir büyüme bekliyor. ABD için beklenilen düşüş, AB ülkeleri içinde geçerli olacaktır" diyerek 2019 yılının gelişmiş ülkeler için büyüme rakamlarının küresel ekonominin hedeflerini tutturamadığını söyledi. Uluslararası Para Fonu'na (IMF), bu yıl sadece yüzde 3,5 ve 2020'de yüzde 3,6 oranında artması beklendiğini açıkladı. - FRANKFURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:54 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Münih, Almanya, Ekonomi
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