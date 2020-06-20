'Dünyada en çok mülteciyi Türkiye barındırıyor' - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 'Dünya Mülteciler Günü' mesajında, "Dünyada en çok mülteciyi son 7 yıldır Türkiye barındırıyor" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 'Dünya Mülteciler Günü' nedeniyle Twitter hesabından mesaj paylaştı. Açıklamada, "2019 yılında evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 9,4 milyon kişi artarken, dünya genelinde mülteci konumuna düşen ve sığınma arayan kişilerin sayısı 33,6 milyona erişti ve bunun yarısını çocuklar oluşturuyor. Dünyada en çok mülteciyi son 7 yıldır Türkiye barındırıyor" ifadeleri kullanıldı.