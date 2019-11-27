Son Dakika Haberleri: Dünyada en fazla Çin'in diplomatik misyonu bulunuyor
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Dünyada en fazla Çin'in diplomatik misyonu bulunuyor

6 saat önce

Çin'in 2019 yılı itibarıyla dünyada en fazla diplomatik misyonu bulunan ülke olduğu açıklandı.

Dünyada en fazla Çin'in diplomatik misyonu bulunuyor, System.String[]

Çin'in 2019 yılı itibarıyla dünyada en fazla diplomatik misyonu bulunan ülke olduğu açıklandı.

Avustralya merkezli Lowy Institute'ün hazırladığı rapora göre, Çin, 2016'da 267 diplomatik misyon ile ABD ve Fransa'nın ardından üçüncü sıradayken, 2017'de 271 temsilcilik ile ABD'nin arkasından ikinci sıraya yerleşti.

Raporda 2018 verileri yer almazken, 2019'da Çin 276 temsilcilik ile birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 273 temsilcilikle ABD izledi.

ABD'yi sırasıyla Fransa (267), Japonya (247) takip etti.

Tayvan etkisi

Çin'in diplomatik temsilcilerinin hızlı şekilde artmasının nedeni, Tayvan ile ilişkilerini kesen Burkina Faso, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Gambiya, Sao Tome ve Principe'te yeni misyonlar açılması olarak gösteriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:48 Kaynak: AA
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