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Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye, ilk 10'da Avrupa'dan sadece Almanya var
22 dakika önce
Resmi rakamlara göre Türkiye 3,7 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türkiye dünyada en fazla mülteci ağırlayan ülke konumunda
Suriye'nin İdlib kentinde, Şam yönetiminin düzenlediği hava saldırısında 33 Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından Ankara mülteci politikasında önemli bir değişikliğe gitti. Türkiye artık kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmuyor. Göçmenler de zorlu şartlarda kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçebilmek için uğraş veriyor. Resmi rakamlara göre Türkiye 3,7 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türkiye dünyada en fazla mülteci ağırlayan ülke konumunda.
Peki, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeler hangisi?
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:35
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