Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye, ilk 10'da Avrupa'dan sadece Almanya var - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye, ilk 10'da Avrupa'dan sadece Almanya var - Son Dakika Dünya

Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye, ilk 10'da Avrupa'dan sadece Almanya var

22 dakika önce

Resmi rakamlara göre Türkiye 3,7 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türkiye dünyada en fazla mülteci ağırlayan ülke konumunda

Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye, ilk 10'da Avrupa'dan sadece Almanya var, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde, Şam yönetiminin düzenlediği hava saldırısında 33 Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından Ankara mülteci politikasında önemli bir değişikliğe gitti. Türkiye artık kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmuyor. Göçmenler de zorlu şartlarda kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçebilmek için uğraş veriyor. Resmi rakamlara göre Türkiye 3,7 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türkiye dünyada en fazla mülteci ağırlayan ülke konumunda.


Peki, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeler hangisi?

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk ve Rus heyetlerin "İdlib" görüşmesi
Son Dakika: Türk ve Rus heyetlerin İdlib gündemli görüşmesinde üçüncü tur sona erdi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İdlib açıklaması: Türkiye gerekeni yapıyor Almanya Başbakanı Merkel, Türk askerlerine yapılan acımasız saldırıları kınayarak, rejim ve...

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 20:57:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye, ilk 10'da Avrupa'dan sadece Almanya var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]